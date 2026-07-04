ميتا تواجه انتقادات بعد تمرير إنستجرام إعلانات مخالفة تستهدف الأطفال فى الهند

أثارت شركة ميتا موجة من الانتقادات بعد كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن ظهور إعلانات مدفوعة على منصة إنستجرام تروج لمحتوى غير قانوني يتعلق بالأطفال في الهند، وهو ما أعاد تسليط الضوء على كفاءة أنظمة مراجعة الإعلانات وآليات الإشراف على المحتوى داخل المنصة.

وأوضح التحقيق أن فريق BBC أنشأ حساباً جديداً لمراقبة آلية عمل توصيات إنستجرام، وبعد متابعة عدد محدود من الحسابات، بدأ التطبيق في عرض إعلانات تتضمن عبارات ومحتوى مخالفاً، تقود المستخدمين إلى قنوات على تطبيق تيليجرام تعرض مواد محظورة مقابل مبالغ مالية بسيطة. ووثق التحقيق عشرات الإعلانات التي تمكنت من تجاوز أنظمة المراجعة الخاصة بميتا.

ميتا: نعمل على تحسين أنظمة الكشف

وأشار التقرير ، إلى أن إنستجرام لم يزل بعض الإعلانات المخالفة في البداية، معتبراً أنها لا تنتهك سياسات المنصة، قبل أن تتدخل ميتا وتحذف عدداً منها وتوقف الحسابات المرتبطة بها عقب استفسار BBC.

وأكدت ميتا ، أن أنظمة المراجعة ليست مثالية، وأنها تواصل تطوير تقنيات الكشف الآلي عن المحتوى غير القانوني، كما تتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي حالات يشتبه في مخالفتها للقوانين، مشددة على أنها لا تسمح بهذا النوع من المحتوى على منصاتها.

دعوات لتشديد الرقابة على المنصات

كما سلط التحقيق الضوء على دور بعض قنوات تيليجرام في تداول هذا المحتوى، حيث أعلنت الشركة أنها تعتمد على تقنيات آلية ومراجعين بشريين لإزالة المواد المخالفة، وأنها أغلقت مئات الآلاف من المجموعات والقنوات المرتبطة بهذه الأنشطة خلال عام 2026.

وأثارت نتائج التحقيق ردود فعل واسعة من خبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في ميتا، الذين دعوا إلى تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وتعزيز مسؤوليتها في منع انتشار المحتوى غير القانوني، خاصة مع ارتفاع عدد البلاغات المتعلقة بانتهاكات الأطفال في الهند خلال السنوات الأخيرة

اليوم السابع