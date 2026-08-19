عالمية

ماذا قال العرموطي لبشار الأسد عام 2001؟

2026/08/19
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تحدث النائب صالح العرموطي عن لقائه مع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عام 2001، ضمن بعثة اتحاد المحامين العرب.

وقال العرموطي خلال لقاء سياسي يوم الإثنين، إنه انتقد أمام الاسد الحكم بالإعدام في سوريا على كل من ينتمي لجماعة إسلامية في الوقت الذي أبلغه حينها أن أوقف تنفيذ احكام الإعدام منذ توليه السلطة عام 2000.

ورد عليه العرموطي حين قاله له “انتم أنظمة قمعية تعتدي على حريات وحقوق المواطنين” ليطلب منه الأسد زيادة الضغط على الحكومات لتكون حجته أمام الغرب أنه يتعرض لضغوطات شعبية.

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وكالة عمون الإخبارية

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2026/08/19