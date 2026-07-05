كيف تمنع حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على واتساب؟

يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من امتلاء مساحة التخزين بشكل مفاجئ، رغم عدم تنزيل تطبيقات أو ملفات جديدة. وفي أغلب الأحيان يكون السبب هو الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها تلقائيًا عبر تطبيق واتساب، خاصة داخل المجموعات النشطة التي تتبادل عشرات الملفات يوميًا

ويتيح واتساب مجموعة من الإعدادات التي تمنح المستخدم تحكمًا كاملاً في تنزيل الوسائط وحفظها، ما يساعد على توفير مساحة التخزين وتقليل استهلاك بيانات الإنترنت.

لماذا تمتلئ ذاكرة الهاتف بسرعة؟

بشكل افتراضي يقوم واتساب بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو والملفات التي تصل إلى المستخدم تلقائيًا فى بعض الحالات، ثم حفظها داخل ذاكرة الهاتف، ومع مرور الوقت وتراكم آلاف الصور ومقاطع الفيديو داخل المحادثات والمجموعات، قد تستهلك هذه الملفات عدة جيجابايتات دون أن ينتبه المستخدم.

كما أن بعض الأجهزة تقوم بإظهار هذه الملفات داخل تطبيق الصور أو المعرض، ما يؤدي إلى تكرارها وزيادة الفوضى داخل الهاتف.

كيفية إيقاف تنزيل الصور والفيديو تلقائيًا على واتساب

يمكن للمستخدم منع تنزيل الوسائط بشكل تلقائي من خلال خطوات بسيطة:

– افتح تطبيق واتساب، ثم انتقل إلى “الإعدادات”، وبعدها اختر “التخزين والبيانات” أو “Storage and Data”.

– داخل قسم “التنزيل التلقائي للوسائط” ستجد ثلاثة خيارات: عند استخدام بيانات الهاتف، وعند الاتصال بشبكة Wi-Fi، وأثناء التجوال.

– اضغط على كل خيار على حدة، ثم أزل علامة الاختيار من الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الصوتية، أو اختر “عدم تنزيل أي وسائط” إذا كان الخيار متاحًا، وبذلك لن يتم تنزيل أي ملف إلا بعد الضغط عليه يدويًا.

كيف تمنع ظهور صور واتساب داخل المعرض؟

حتى بعد إيقاف التنزيل التلقائي، قد يرغب بعض المستخدمين في منع ظهور الصور التي يتم تنزيلها يدويًا داخل تطبيق الصور، ولتحقيق ذلك يمكن التوجه إلى “الإعدادات”، ثم “الدردشات”، وبعدها إيقاف خيار “رؤية الوسائط” أو “Media Visibility”، وهو ما يمنع عرض ملفات واتساب الجديدة داخل معرض الصور على الهاتف.

كيفية حذف الملفات التي تستهلك مساحة كبيرة على واتساب

يوفر واتساب أداة لإدارة التخزين تساعد على معرفة الملفات الأكثر استهلاكًا للمساحة.

انتقل إلى “الإعدادات”، ثم “التخزين والبيانات”، وبعدها اختر “إدارة التخزين”.

ستظهر لك الملفات الكبيرة والمحادثات التي تشغل أكبر مساحة، ويمكنك حذف الصور أو الفيديوهات غير المهمة بضغطة واحدة.

فائدة إضافية تتجاوز توفير المساحة

لا يقتصر تعطيل التنزيل التلقائي على توفير مساحة التخزين فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل استهلاك باقة الإنترنت، ويمنح المستخدم فرصة فحص الملفات قبل تنزيلها، خاصة مع تزايد التحذيرات الأمنية المتعلقة بالملفات المشبوهة التي قد تصل عبر تطبيقات المراسلة.

في النهاية، يمنح التحكم في إعدادات الوسائط داخل واتساب المستخدم قدرة أكبر على إدارة مساحة هاتفه، ويحول دون امتلاء الذاكرة بالصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية، خصوصًا لمن يشاركون في عدد كبير من المجموعات والمحادثات اليومية.

اليوم السابع