بياناتك فى Gemini لا تُستخدم للإعلانات فقط.. ماذا يعرف جوجل عنك بالفعل؟

مع الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات التي يشاركها المستخدمون مع هذه الخدمات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جوجل أن محادثات تطبيق Gemini لا تُستخدم لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، تشير سياسات الشركة إلى أن البيانات التي تجمعها المنصة تُستخدم في نطاق أوسع بكثير من مجرد الإعلانات الرقمية، وتسلط هذه القضية الضوء على حجم المعلومات التي يمكن أن تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، وكيفية توظيفها في تطوير الخدمات وتحسينها.

ماذا تجمع Gemini من المستخدمين؟

بحسب سياسات جوجل، يمكن لتطبيق Gemini جمع أنواع متعددة من البيانات أثناء استخدامه، تشمل:

* النصوص والأسئلة التي يكتبها المستخدم.

* الردود والمحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي.

* التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو في بعض الحالات.

* الملفات والمستندات التي يشاركها المستخدم.

* معلومات الأجهزة والمتصفح والتطبيقات المرتبطة بالحساب.

* بيانات الموقع الجغرافي.

* معلومات الاشتراكات والخدمات المرتبطة بحساب جوجل.

كما قد تشمل البيانات المحتوى القادم من خدمات جوجل الأخرى التي يختار المستخدم ربطها مع Gemini.

كيف تستخدم جوجل هذه البيانات؟

توضح جوجل أن البيانات تُستخدم لأغراض متعددة، منها تشغيل الخدمات وصيانتها، وتطوير مزايا جديدة، وتحسين أداء المنتجات، وقياس جودة الخدمات، وتعزيز الأمان وحماية المستخدمين، كما تستخدم الشركة بعض البيانات لتخصيص تجربة المستخدم داخل منتجاتها المختلفة، بالإضافة إلى تحسين تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

هل تُستخدم بيانات Gemini لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

تؤكد جوجل أن محادثات تطبيق Gemini نفسها لا تُستخدم مباشرة لعرض الإعلانات للمستخدمين، لكن الصورة أكثر تعقيداً من ذلك، إذ تشير الشركة إلى أن بعض البيانات القادمة من خدمات أخرى مرتبطة بـ Gemini، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات التي يختار المستخدم مشاركتها، قد تُستخدم في تحسين النماذج والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ولهذا السبب تنصح جوجل المستخدمين بعدم مشاركة أي معلومات شديدة الحساسية أو سرية داخل المحادثات.

ومن النقاط التي قد لا ينتبه إليها كثير من المستخدمين، أن جوجل تشير إلى إمكانية اطلاع مراجعين بشريين على بعض البيانات والمحادثات بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير الأنظمة، ولهذا السبب تطلب الشركة من المستخدمين تجنب إدخال معلومات لا يرغبون في أن يطلع عليها أشخاص آخرون أو تستخدم في تحسين الخدمات مستقبلاً.

كم تحتفظ جوجل بالبيانات؟

تختلف مدة الاحتفاظ بالبيانات حسب نوعها وطريقة استخدامها، ووفقاً لسياسات الشركة بعض المحادثات قد تُخزن لمدة تصل إلى 72 ساعة، اما بيانات النشاط المرتبطة بالتطبيق قد تُحفظ لفترات تصل إلى 18 شهراً، أما بعض المعلومات قد تُحتفظ بها لفترات أطول إذا كانت هناك أسباب قانونية أو تشغيلية تتطلب ذلك، كما تتيح جوجل للمستخدمين حذف نشاط Gemini يدوياً أو تفعيل الحذف التلقائي على فترات زمنية محددة.

مخاوف الخصوصية تتزايد

يرى خبراء الخصوصية أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تفتح الباب أمام جمع كميات غير مسبوقة من البيانات الشخصية، خاصة مع اعتمادها على المحادثات الطبيعية والملفات والصوت والصورة، ورغم تأكيدات الشركات بأن البيانات تُستخدم لتحسين الخدمات وتطويرها، فإن الجدل لا يزال مستمراً حول حدود استخدام هذه المعلومات ومدى قدرة المستخدمين على التحكم الحقيقي في بياناتهم، ومع توسع Gemini ليصبح جزءاً أساسياً من هواتف أندرويد والأجهزة الذكية، تزداد أهمية فهم ما تتم مشاركته مع هذه الأنظمة قبل الاعتماد عليها في المهام اليومية.

اليوم السابع