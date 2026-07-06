بعد الصور والفيديو.. ميتا تسمح بإنشاء الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعى

تواصل شركة ميتا توسيع حضورها في عالم الذكاء الاصطناعي، وهذه المرة عبر بوابة الألعاب التفاعلية، بعدما أطلقت بهدوء تطبيقاً جديداً يحمل اسم Pocket يتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب تفاعلية بسيطة باستخدام أوامر نصية فقط.

ويعتمد التطبيق على مفهوم “Vibe Coding” الذي يسمح للمستخدم بإنشاء محتوى رقمي من خلال وصف ما يريده بالكلمات، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ الفكرة وتحويلها إلى تجربة قابلة للتشغيل.

إنشاء ألعاب بالذكاء الاصطناعي دون برمجة

يوفر Pocket أداة لإنشاء ألعاب وتجارب تفاعلية صغيرة عبر كتابة وصف أو فكرة نصية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد اللعبة أو التجربة تلقائياً، وتطلق Meta على هذه المشاريع اسم “Gizmos”، فيما يصف التطبيق نفسه بأنه منصة إبداعية لإنشاء ومشاركة هذه التجارب التفاعلية مع الآخرين.

كما يتضمن التطبيق صفحة رئيسية يمكن للمستخدمين من خلالها استعراض الألعاب والتجارب التي أنشأها الآخرون وتجربتها مباشرة.

التطبيق ظهر أولاً بشكل غير معلن

تم رصد التطبيق لأول مرة بواسطة الباحث التقني أليساندرو بالوتزي، المعروف باكتشاف المزايا والتطبيقات الجديدة قبل الإعلان الرسمي عنها، وبحسب بيانات شركة Appfigures المتخصصة في تحليل التطبيقات، فإن Pocket أصبح متاحاً بالفعل على متجري App Store وGoogle Play منذ 29 يونيو 2026، دون أي إعلان رسمي من Meta.

علاقة مباشرة بمنصة Gizmo

لم يتم تطوير Pocket من الصفر داخل Meta، بل جاء نتيجة استحواذ الشركة في وقت سابق من العام على الفريق المطور لمنصة Gizmo المتخصصة في إنشاء الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشترك المنصتان في العديد من الخصائص، بما في ذلك إنشاء الألعاب عبر الأوامر النصية ووجود قسم لاكتشاف المحتوى الذي يصنعه المستخدمون.

وحققت منصة Gizmo قبل الاستحواذ أكثر من 635 ألف عملية تنزيل على أجهزة iOS وأندرويد، مع تقييمات إيجابية مرتفعة، وهو ما يُعتقد أنه دفع Meta للاهتمام بالمشروع.

خطوة جديدة ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي

ينسجم Pocket مع استراتيجية Meta الأوسع لتوفير أدوات إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين العاديين، وخلال الفترة الماضية، أطلقت الشركة أدوات لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي عبر Meta AI، بالإضافة إلى أدوات لإنشاء الفيديوهات وتحريرها داخل تطبيقاتها المختلفة.

أما Pocket فيمثل أول محاولة مباشرة من Meta لدخول مجال الألعاب التفاعلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع يشهد نمواً سريعاً مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

هل تستعد Meta لمنافسة منصات تطوير الألعاب؟

رغم أن التطبيق يركز حالياً على الألعاب البسيطة والتجارب التفاعلية القصيرة، فإنه يعكس توجهاً متزايداً نحو جعل تطوير الألعاب أكثر سهولة للمستخدمين غير المتخصصين، ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه الأدوات مستقبلاً إلى منصات قادرة على إنتاج ألعاب أكثر تعقيداً دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة.

إطلاق هادئ وانتظار للإعلان الرسمي

حتى الآن لم تعلن Meta رسمياً عن التطبيق أو تكشف تفاصيل خططها المستقبلية له، كما لم تصدر أي تعليقات رسمية بشأن موعد التوسع في طرحه أو إضافة مزايا جديدة، ويرى مراقبون أن الإطلاق الهادئ يشير إلى أن Pocket ما يزال في مرحلة تجريبية مبكرة، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي لاحقاً بعد اختبار التطبيق وجمع ملاحظات المستخدمين.

اليوم السابع