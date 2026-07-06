مكالمة من ترامب لإنفانتينو وراء إلغاء إيقاف بالوجون..

كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية تفاصيل تدخل الرئيس دونالد ترامب من أجل إلغاء إيقاف نجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة بلاده أمام البوسنة والهرسك فى دور الـ 32 لكأس العالم.

وقالت الوكالة إن ترامب تدخل لرفع الإيقاف بسبب البطاقة الحمراء، التى تمنع اللاعب من المشاركة فى المباراة التالية وفقاً لقوانين الفيفا، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة كأس العالم ضد بلجيكا اليوم الاثنين.

وكان بالوجون، وهو هداف المنتخب الأمريكي برصيد ثلاثة أهداف في البطولة، قد تلقى بطاقة حمراء بعد أن داس بشكل غير متقن على كاحل طارق محريموفيتش، لاعب منتخب البوسنة والهرسك، خلال مباراة فاز فيها المنتخب الأمريكي على بلجيكا 2-0 في دور الـ32 يوم الأربعاء، ما أدى إلى إيقافه تلقائيًا لمباراة واحدة.

رفع إيقاف بالوجون خطوة غير مسبوقة

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد رفع الإيقاف عن مباراة دور الـ16، وهي خطوة غير مسبوقة لاقت استحسان ترامب واستياءً واسعًا من لاعبي المنتخب البلجيكي. ويبدو أنها المرة الأولى منذ عام 1962 التي لا تُسفر فيها البطاقة الحمراء خلال كأس العالم عن إيقاف لاعب.

وذكرت الوكالة أن ترامب، بعد مباراة الأربعاء، اتصل برئيس الفيفا جياني إنفانتينو، طالبًا من الفيفا مراجعة قرار الإيقاف، وفقًا لمصدر مطلع على المكالمة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح علنًا في هذا الشأن.

وبعد إعلان الإيقاف، قال ترامب في منشور على تروث سوشيال: “أشكر الفيفا على فعل ما هو صحيح، وعلى تصحيح ظلم كبير!”.

بلجيكا تعلق بسخرية على قرار فيفا

من جانبه، أعرب الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم عن “استغرابه الشديد”، وسخر مدرب المنتخب البلجيكي، رودي جارسيا، من قرار الفيفا.

وشيه جارسيا القرار بكذبة إبريل، وقال “لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو يوافق الأول من أبريل في أوروبا”. وأضاف: “الاتحاد البلجيكي لا يدافع عن نفسه، ولا يحمي المنتخب الوطني. إنه يدافع عن كرة القدم عموماً، ويدافع عن نزاهته وأخلاقياته. أعتقد أنها المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار”.

وامتنع جارسيا عن التعليق عندما سُئل عن إمكانية استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، أو عما إذا كان يعتقد أن ترامب قد أثر على قرار الفيفا.

اليوم السابع