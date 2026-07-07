الهند تلاحق “ميتا” بسبب إعلانات على إنستجرام مرتبطة بالاستغلال الجنسى للأطفال

صعدت الحكومة الهندية إجراءاتها الرقابية تجاه شركة “ميتا”، بعد توجيهها إشعارًا رسميًا يطالب الشركة بإزالة إعلانات مدفوعة على منصة إنستجرام يُشتبه في ترويجها أو تسهيلها الوصول إلى مواد تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، مع إلزامها بالرد خلال سبعة أيام وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار الواقعة.

وجاء التحرك الحكومي عقب تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أشار إلى استخدام أدوات الإعلانات في إنستجرام للترويج لحسابات ومواقع مرتبطة بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال، عبر استخدام كلمات ورموز ووسوم مشفرة تساعد على الوصول إلى هذا المحتوى رغم سياسات المنصة التي تحظره.

مطالبة ميتا بازالة الإعلانات

وطالبت السلطات الهندية شركة “ميتا” بإزالة جميع الإعلانات محل الشك فورًا، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أنظمة المنصة من الترويج أو تضخيم المحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال، إلى جانب توضيح أسباب ظهور مثل هذه الإعلانات ضمن الإعلانات المدفوعة رغم وجود سياسات رقابية معلنة.

وحذرت الحكومة من أن عدم تقديم الرد المطلوب أو التأخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية قد يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية POCSO.

وتؤكد “ميتا” في سياساتها أن الاستغلال الجنسي للأطفال يمثل أحد أخطر انتهاكات معايير المجتمع لديها، مشيرة إلى اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الكشف الآلي والمراجعة البشرية، إلى جانب التعاون مع جهات متخصصة، لاكتشاف هذا النوع من المحتوى وإزالته.

ويعد هذا الإشعار الحكومي الثاني الذي تتلقاه “ميتا” في الهند خلال أيام، بعدما ناقشت الشركة مع وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية خطط إطلاق ميزة أسماء المستخدمين في تطبيق واتساب، وسط مخاوف رسمية من إمكانية استغلالها في انتحال الهوية وعمليات التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي.

وكانت الحكومة الهندية قد طلبت من الشركة إرجاء إطلاق الميزة داخل البلاد لحين تقديم تفاصيل الضمانات والإجراءات الأمنية التي تعتزم تطبيقها قبل إتاحتها للمستخدمين.

اليوم السابع