دار الأوبرا تنتهى من تجهيزات المهرجان الصيفى قبل إعلان البرنامج

تكثف دار الأوبرا المصرية استعداداتها لإطلاق المهرجان الصيفي 2026، حيث شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، وبمشاركة عدد من قيادات الدار، لوضع اللمسات النهائية على برنامج الحفلات والفعاليات المقرر تقديمها خلال الموسم.

وركزت الاجتماعات على الانتهاء من تفاصيل برنامج حفلات المسرح المكشوف، إلى جانب مراجعة مختلف الفعاليات الفنية التي يتضمنها المهرجان، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن جدول الحفلات خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار استعدادات الأوبرا لاستقبال موسمها الصيفي.

نجاح احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

وتأتي هذه التحضيرات بعد النجاح الجماهيري الذي حققته دار الأوبرا المصرية في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أُقيمت برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وشهدت تنظيم ثلاث فعاليات فنية متزامنة على مسارح الأوبرا الثلاثة: الكبير، والصغير، ومعهد الموسيقى العربية، وسط حضور جماهيري لافت.

فعلى المسرح الكبير، أحيت الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، أمسية غنائية بعنوان “ليلة في حب مصر”، قدمت خلالها مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي احتفت بتاريخ الوطن وروح الانتماء، بمشاركة نخبة من نجوم الفرقة.

صالون الأوبرا يختتم موسمه الفني

واستضاف المسرح الصغير اللقاء الختامي لصالون الأوبرا الثقافي تحت عنوان “غنا القاهرة”، ليختتم به فعاليات الموسم الثقافي والفني 2025-2026، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين، وتخلله برنامج فني واستعراضي قدمته فرقة “أعز الناس” للموسيقى والغناء.

مواهب الأوبرا تحتفي بمصر

أما مسرح معهد الموسيقى العربية، فشهد عرضًا مميزًا لدارسي مركز تنمية المواهب (فصل الكورال والشباب)، الذين قدموا باقة من الأغنيات الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، في تأكيد الدور الذي يضطلع به المركز في إعداد وصقل المواهب الفنية الشابة.

وجسدت الفعاليات الثلاث رسالة دار الأوبرا المصرية في توظيف الفنون والثقافة لتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب مواصلة دورها في تقديم فعاليات فنية وثقافية متنوعة تستقطب مختلف فئات الجمهور، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق المهرجان الصيفي خلال الأيام المقبلة.

اليوم السابع