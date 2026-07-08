أبطال فيلم شمشون ودليلة يحتفلون بعرضه الخاص اليوم تزامناً مع طرحه

يحتفل صناع فيلم شمشمون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر وعصام السقا وخالد الصاوي، اليوم الأربعاء، بعرضه الخاص داخل إحدي سينمات القاهرة الجديدة، وذلك بحضور أبطاله وعدد كبير من الضيوف لمشاهدة العمل تزامناً مع انطلاقه للجمهور بنفس اليوم.

قصة فيلم شمشون ودليلة

تدور قصة فيلم شمشون ودليلة حول نشأة “دليلة – مي عمر” كفتاة يتيمة الأب منذ طفولتها، الأمر الذي دفعها لتعلم أساليب الدفاع عن النفس، وخلال تلك الرحلة تُمارس أعمال النصب والتنكر في أكثر من شخصية، قبل أنّ تلتقي بـ”شمشون – أحمد العوضي” الذي يُمارس كل الأعمال غير القانونية، باستثناء جرائم القتل.

وخلال الأحداث، يُكلف “شمشون” و”دليلة” بمهمة سرية خارج البلاد وتحديدًا في إسبانيا، تطلب ذكاءً وخطة محكمة، لاستعادة ماسة نادرة جدًا تُقدر قيمتها بمليوني دولار، ليخوض الثنائي رحلة صعبة مليئة بالمعوقات والتحديات التي لا تخلو من الكوميديا في بعض الأحيان، والدخول في صراعات مع عصابات المافيا أثناء محاولاتهما تنفيذ المهمة.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

فيلم شمشون ودليلة من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، عصام السقا، خالد الصاوى، محمد ثروت، أحمد الرافعى، سامي مغاورى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، مدير التصوير محمود شاهين، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

اليوم السابع