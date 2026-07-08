إيران تعلن إغلاق كل مطارات محافظة هرمزغان حتى إشعار آخر

أعلن مدير مطارات محافظة هرمزغان الإيرانية إغلاق مطارات المحافظة حتى إشعار آخر، وإلغاء جميع الرحلات الجوية، بسبب الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد.

من جانبه، قال مدير منظمة الموانئ في هرمزغان إن “أمريكا وإسرائيل استهدفتا ميناء سيريك، شرقي المحافظة، مرتين”. وأضاف أن “الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وألحق أضراراً بأحد الأرصفة في ميناء سيريك”.

وكان قد قال قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من المحتمل أن نضرب إيران مجددا الليلة، موضحا لست سعيدا بما يفعله الإيرانيون والأمر لا يتعلق بتغيير النظام لكن لا نريد أن يحصلوا على سلاح نووي، مضيفا الإيرانيون يتصرفون بشكل سيئ جدا وقمنا بقصفهم بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز.

وكان قد قال الرئيس دونالد ترامب، إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وذلك عقب سلسلة من الضربات في أنحاء المنطقة، وأضاف الرئيس الأمريكي: إن التعامل معهم مضيعة للوقت.

مؤشرات على انهيار الاتفاق

وفقا لشبكة سي ان ان، تصريحات ترامب هي أوضح مؤشر حتى الآن على أن اتفاق طهران انهار فعلياً. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة عقب إعلان الحرس الثوري الإسلامي شن ضربات على أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت رداً على الضربات الأمريكية على إيران.

اليوم السابع