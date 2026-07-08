ميزة جديدة من ميتا تثير مخاوف الخصوصية بإنستجرام.. وهكذا توقف استخدامها

كشفت شركة ميتا عن أداة جديدة لتوليد المحتوى البصري بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم Muse Image، في خطوة أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية بعد أن تبين أن الأداة تستطيع الاستعانة بمحتوى الحسابات العامة على إنستجرام لإنشاء صور جديدة دون الحصول على موافقة أصحابها أو إخطارهم بذلك.

ماهي أداة Muse الجديدة؟

وتعد Muse Image أول نموذج داخلي لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره ميتا عبر فريق Meta Superintelligence Labs، وأصبحت الأداة متاحة بالفعل داخل تطبيق Meta AI، وقصص إنستجرام، ومحادثات واتساب، على أن تُضاف لاحقًا إلى فيسبوك وماسنجر.

وتتيح الأداة للمستخدمين كتابة أوامر نصية للحصول على محتوى بصري مولد بالذكاء الاصطناعي، كما يمكنها دمج أكثر من صورة، وتعديل أجزاء محددة منها، وإضافة نصوص واضحة، وإنشاء رموز الاستجابة السريعة QR Code، وهي قدرات تتجاوز ما كانت توفره الإصدارات السابقة من أدوات توليد الصور.

لكن الجانب الذي أثار الجدل يتمثل في إمكانية إدراج اسم أي حساب عام على إنستجرام داخل طلب إنشاء صورة، لتقوم الأداة تلقائيًا بالاعتماد على المحتوى المنشور في ذلك الحساب لبناء صورة جديدة تستند إلى ملامح الشخص وهيئته، دون طلب إذنه أو إبلاغه باستخدام محتواه

وبحسب صفحة المساعدة الرسمية لميتا، فإن هذا الخيار يكون مفعّلًا افتراضيًا للحسابات العامة، كما أن المستخدمين لن يتلقوا أي إشعار إذا استُخدم محتواهم في إنشاء أعمال جديدة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن صورهم قد تُستخدم بالفعل دون علمهم.

وأكدت الشركة أنها أضافت علامة مائية رقمية غير مرئية تحمل اسم Content Seal إلى جميع الأعمال التي تنتجها الأداة، بما يسمح بالتحقق من أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه العلامة لا تمنح أصحاب المحتوى أي سلطة على ما تم إنتاجه، كما أنها لا تمنع استخدام صورهم من الأساس.

وأضافت ميتا أن إعدادات الخصوصية الحالية في إنستجرام تظل سارية، إلى جانب وجود أنظمة تصفية تهدف إلى منع إنتاج المحتوى الضار.

ويمكن للمستخدمين منع الاستعانة بمحتواهم مستقبلًا من خلال الدخول إلى تطبيق إنستجرام، ثم الانتقال إلى الصفحة الشخصية، واختيار قائمة الإعدادات، ثم الدخول إلى قسم “المشاركة وإعادة الاستخدام”، وبعدها التوجه إلى خيار “السماح للآخرين باستخدام محتواك على إنستجرام ومع ميزات الذكاء الاصطناعي في ميتا”، ثم إيقاف خياري “المنشورات” و”مقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضحت الشركة أن تعطيل هذا الخيار يمنع استخدام المحتوى المنشور مستقبلًا في إنشاء أعمال جديدة، لكنه لا يحذف ما تم إنتاجه بالفعل قبل إيقاف الإعداد، كما أن تحويل الحساب إلى خاص لا يؤثر على الأعمال التي أُنشئت سابقًا عندما كان الحساب عامًا.

وأشارت ميتا أيضًا إلى أن الإعداد الجديد لا يزال يُطرح تدريجيًا للمستخدمين، لذلك قد لا يظهر لدى جميع الحسابات في الوقت الحالي، وفي هذه الحالة تنصح الشركة بالتحقق منه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

اليوم السابع