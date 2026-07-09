مايكروسوفت تضيف زميلًا بالذكاء الاصطناعي إلى Teams للإجابة عن الأسئلة داخل الاجتماعات

تواصل مايكروسوفت تطوير تطبيق Microsoft Teams عبر مجموعة من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف جعل الاجتماعات أكثر إنتاجية وتنظيمًا ، وتشمل التحديثات مساعدًا ذكيًا قادرًا على المشاركة في الاجتماعات، إلى جانب تحسينات على واجهة الدردشة وإدارة الاجتماعات، مع بدء طرح بعض الميزات خلال الأشهر المقبلة.

مساعد ذكي يشارك في الاجتماعات

أبرز ما يقدمه التحديث هو “مُيسّر الذكاء الاصطناعي”، الذي يستطيع متابعة مجريات الاجتماع واكتشاف اللحظات التي يتردد فيها المشاركون أو يعجزون عن الإجابة عن سؤال ، عندها يمكنه اقتراح ردود مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل والبحث على الإنترنت في الوقت الفعلي لتقديم معلومات تساعد في الإجابة.

وأكدت مايكروسوفت ، أن هذه الميزة لن تكون مفعلة بشكل افتراضي، كما سيتمكن منظمو الاجتماعات والمشاركون من تعطيل جميع ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة، بينما لن تتوفر هذه الصلاحية للضيوف.

ملاحظات ذكية وتنظيم أفضل للمحادثات

وسيحصل مستخدمو غرف Teams على نظام Windows على ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بدءًا من أغسطس 2026، على أن يبدأ التوفر العام في أكتوبر ، وستتيح الميزة إنشاء ملاحظات تلقائية وعناصر عمل أثناء الاجتماعات الحضورية، مع إمكانية مزامنتها مباشرة عبر SharePoint ليتمكن أعضاء الفريق من الوصول إليها.

كما يشمل التحديث إعادة تنظيم واجهة الدردشة بإضافة قسمين جديدين ، أحدهما للمحادثات الصامتة والآخر للمحادثات المرتبطة بالاجتماعات، مع إزالة بعض الفلاتر الحالية لتقليل الفوضى وتحسين سهولة الوصول إلى الرسائل ، كذلك خصصت مايكروسوفت مساحة مستقلة لميزة مشاركة الشاشة داخل واجهة الاجتماعات لتبسيط عناصر التحكم.

ومن التحسينات الأخرى، ستصل دعوات الاجتماعات المرسلة إلى الضيوف من البريد الإلكتروني الحقيقي للشخص الذي أرسل الدعوة، بدلًا من عنوان عام “No Reply”، ما يجعل الدعوات أكثر موثوقية ويتيح للضيوف الرد مباشرة على مرسلها. ومن المتوقع اكتمال طرح هذه الميزة بنهاية يوليو 2026.

اليوم السابع