“هل ضربته زوجته مجددا”؟ مستخدمو الإنترنت يسخرون من ماكرون في قمة “الناتو”

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الظهور أمام الجمهور بنظارات شمسية وهذه المرة في قمة “الناتو” في أنقرة، حيث أثار مجددا تساؤلات المتابعين حول سبب تمسكه بالنظارة.وما زالت شبكات التواصل الاجتماعي تواصل السخرية اللاذعة منه:

“محاولة مثيرة للشفقة لإخفاء عقدة النقص”،

“زوجته ضربته مجددا. المسكين”،

“إنه ليس رجوليا بما يكفي لهذا الدور. شخص خنوع وغير مبال. لو لم يشغل هذا المنصب، لما كان أحد ليهتم به. وغد مقرف”.

“يبدو أن ماكرون يشعر ببعض الخوف ويحاول كبته. وكأنه يحاول إظهار مدى روعته، يضع يده في جيبه، ويشعر بتوتر في وضعه. لا تخف يا صاح، لا يوجد شيء هناك”،

“هل اصطدم وجهه بالباب بالصدفة؟”

“زوجته تعامله بقسوة. لقد كان يختبئ خلف هذه النظارات حتى في سوريا”،

“ربما أصيب خلال هجوم في سوريا”،

“أليس من المسموح للفرنسي أن يستمتع بالعقاب الذي توقعه عليه زوجته الأكبر سناً بسبب مواعدته عشيقة إيرانية؟ وفي نفس الوقت لا يشكك أحد في رجولته”.

المصدر: RT