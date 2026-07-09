ترامب يهدى رواد “أرتيمس” علماً أمريكياً من مبنى الكابيتول لوضعه على القمر

تسلم رواد فضاء مهمة أرتميس العلم الأمريكي الذي سيُرفع على سطح القمر، حيث ألقى الرئيس دونالد ترامب الخطاب الرئيسي من ساحة ناشونال مول، مشيدًا بتاريخ البلاد وإنجازاتها، كما أشاد الخطاب بالعديد من الأبطال الأمريكيين الحاضرين، بما فيهم طاقم مهمة أرتميس 2 التابعة لوكالة ناسا التي دارت حول القمر وتم تسليمهم العلم الأمريكي.

وفقا لما ذكره موقع “space”، دُعي كل من المكرمين لفترة وجيزة إلى المنصة، وتم تكريمهم أمام مجموعة من الأعلام الأمريكية التاريخية، وانضم إلى طاقم أرتميس رائد الفضاء جاك شميت من أبولو 17، ومُنحوا علمًا ليأخذوه معهم قبل مغادرة المنصة.

لحظات استلام العلم الأمريكي المقبل برحلات القمر

وقال ترامب عن رواد الفضاء: “غرس الأمريكيون علمنا على سطح القمر، وكذلك قبل ثلاثة أشهر فقط، أرسلنا رواد فضاء أمريكيين إلى الجانب البعيد من القمر، وهذه المرة حلقوا بعيدًا عن الأرض أكثر من أي شخص آخر طار من قبل”، مخاطبًا الحضور: “لديّ هدية خاصة لهؤلاء الوطنيين”.

قال ترامب: “هذا الصباح، في الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، رُفع علم جديد فوق مبنى الكابيتول الأمريكي.. أقدمه لكم الليلة، ليقوم رواد الفضاء الأمريكيون برفعه قريبًا عند عودتهم المرتقبة إلى القمر”.

وضع رائد الفضاء ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس 2 التابعة لوكالة ناسا، يده على كتف شميت، بينما وقف الاثنان تقديرًا لرمزية العلم الذي يحمله أحد رواد جيل أبولو إلى جانب رواد الفضاء الذين يخوضون حاليًا رحلة عودة ناسا إلى القمر.

انضم إلى وايزمان زميلاه في طاقم أرتميس 2، رائدا الفضاء فيكتور جلوفر وكريستينا لوكالة ناسا، بالإضافة إلى رائد الفضاء جيريمي هانسن التابع لوكالة الفضاء الكندية (الذي أعلن مؤخرًا تقاعده)، بعد أن انطلق الطاقم المؤلف من أربعة رواد فضاء على متن مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا في الأول من أبريل، في مهمة استغرقت عشرة أيام حول الجانب البعيد من القمر.

وقد أوصلتهم رحلتهم إلى أبعد نقطة عن الأرض مقارنةً بأي رحلة فضائية مأهولة أخرى في التاريخ، وأسرت قلوب الملايين الذين تابعوا مهمتهم منذ لحظة الإطلاق وحتى الهبوط.

اليوم السابع