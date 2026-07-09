إيلون ماسك يتحدى شركات الذكاء الاصطناعى بنموذج جروك 4.5 الجديد

كشفت SpaceXA عن جروك 4.5 ، وهو أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، والذي تم تطويره باستخدام منصة البرمجة كيرسور Cursor، بينما تشتد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة مع استمرار شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي في تحقيق تقدم ملحوظ في أدوات البرمجة، بينما تأخرت الشركة (المعروفة سابقًا باسم إكس إيه آي) التابعة لإيلون ماسك عنهما.

وفقا لما ذكره موقع “india today”، يُعد جروك 4.5 أقوى نماذجها على الإطلاق، وهو مصمم للتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، سواءً كانت البرمجة أو المهام الآلية أو العمل المعرفي، وتؤكد الشركة أن جروك 4.5 يُمكن استخدامه أيضًا في الأعمال التجارية، مثل خدمات التمويل والقانون، وهي خدمة تقدمها أنثروبيك أيضًا من خلال نموذج كلود.

ميزات ينفرد بها جروك 4.5

ويقول إيلون ماسك، الملياردير التقني، إن جروك 4.5 يُضاهي نموذج كلود أوبوس 4.7 من أنثروبيك، ولكنه “أسرع بكثير”، مضيفا “أن الجمع بين القدرات العالية والسرعة الفائقة والتكلفة المنخفضة هو ما يجعله منافسًا قويًا”.

تجدر الإشارة إلى أن جروك 4.5 هو أول نموذج مشترك بين SpaceXAI وCursor، ويأتي إطلاقه بعد أسابيع من موافقة SpaceX رسميًا على الاستحواذ على Cursor في صفقة تُقدر قيمة الشركة الناشئة بـ 60 مليار دولار.

اليوم السابع