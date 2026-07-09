هل يجب ارتداء النظارات الشمسية فى كل مرة تخرج فيها من المنزل نهارا؟

يرتدي كثير من الأشخاص النظارات الشمسية في الصيف أو على الشاطئ فقط، بينما يعتقد آخرون أنها مجرد قطعة للأناقة، لكن أطباء العيون يؤكدون أن النظارات الشمسية ليست للموضة فقط، بل وسيلة لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وأن الحاجة إليها تعتمد على قوة أشعة الشمس وليس على درجة الحرارة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Straits Times، فإن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية دون حماية قد يزيد مع مرور الوقت من خطر الإصابة ببعض أمراض العين، مثل المياه البيضاء (الكتاراكت)، ونمو الأنسجة على سطح العين، بالإضافة إلى تلف أجزاء من الشبكية لدى بعض الأشخاص.

هل يجب ارتداؤها في كل مرة؟

يوضح أطباء العيون أن الإجابة هي نعم في أغلب الأوقات عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال النهار، خاصة إذا كنت:

– تقود السيارة في وضح النهار.

– تمارس الرياضة أو المشي في الخارج.

– تجلس على الشاطئ أو بجوار حمام السباحة.

– تتواجد في أماكن تعكس الأشعة مثل البحر أو الرمال.

لماذا تحتاج العين إلى الحماية؟

الأشعة فوق البنفسجية لا تسبب حروقًا للجلد فقط، بل قد تضر أنسجة العين أيضًا مع تكرار التعرض لها.

ويشير الخبراء إلى أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية قد يزيد من خطر الإصابة بـ:

– المياه البيضاء (إعتام عدسة العين).

– ظفرة العين، وهي نمو نسيج لحمي على سطح العين.

– تلف القرنية بعد التعرض الشديد للشمس.

– بعض أمراض الشبكية لدى الأشخاص الأكثر عرضة.

وتحدث هذه الأضرار تدريجيًا، لذلك قد لا يشعر الشخص بها إلا بعد سنوات.

ليست كل النظارات الشمسية توفر الحماية

يحذر الأطباء من أن العدسات الداكنة وحدها لا تعني أنها تحمي العين.

فعند شراء نظارة شمسية، يجب التأكد من أنها تحمل علامة UV400 أو أنها توفر حماية بنسبة 100% من أشعة UVA وUVB، لأن هذه المواصفات تمنع وصول معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى العين.

كما يفضل اختيار نظارات ذات عدسات كبيرة أو إطارات تغطي جانبي العين لتوفير حماية أفضل من الأشعة القادمة من الأطراف.

هل يحتاج الأطفال أيضًا إلى النظارات الشمسية؟

يؤكد الخبراء أن الأطفال أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، لأن عدسة العين لديهم تسمح بمرور كمية أكبر من الأشعة مقارنة بالبالغين.

لذلك، يُنصح بارتداء الأطفال نظارات شمسية ذات جودة جيدة عند اللعب أو قضاء وقت طويل في الأماكن المفتوحة، مع ارتداء قبعة واسعة الحواف لمزيد من الحماية.

نصائح لحماية العين من الشمس

ينصح أطباء العيون بـ:

– ارتداء نظارة شمسية بمعيار UV400.

– ارتداء قبعة عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

– تجنب النظر مباشرة إلى الشمس.

– الحرص على حماية العين حتى في الأيام الغائمة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تستطيع اختراق السحب

اليوم السابع