أرنب يربك الملاحة الجوية ويغلق مدرج مطار ألماني

تسبّب أرنب بري في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار دريسدن شرقي ألمانيا، بعدما دهسته إحدى الطائرات أثناء هبوطها على المدرج، مساء الأحد، ما دفع سلطات المطار إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتًا وتفعيل إجراءات السلامة الاحترازية.وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا إن “الحادث استدعى إغلاق المدرج فورا لإجراء عمليات تفتيش شاملة، بهدف التأكد من خلوه من أي مخلفات قد تشكل خطرا على سلامة الطائرات، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

وأثّر الإغلاق المؤقت على حركة الرحلات، إذ جرى تحويل رحلة كانت متجهة إلى مطار دريسدن إلى مطار “لايبزيغ”، بينما اضطرت طائرتان أخريان إلى التحليق في دائرة انتظار فوق المدينة حتى انتهاء أعمال الفحص، بحسب وسائل إعلام غربية.

وبعد نحو 30 دقيقة، أعلنت سلطات المطار إعادة فتح المدرج واستئناف حركة الطيران، عقب التأكد من سلامته وعدم تسجيل أي أضرار للطائرة أو للبنية التحتية للمطار.وتعد حوادث دخول الحيوانات البرية إلى مدارج المطارات من الوقائع النادرة، غير أنها تشكل تحديا تشغيليا لسلطات المطارات وشركات الطيران، إذ تفرض اللوائح الدولية إيقاف الحركة الجوية مؤقتاً وإجراء فحص كامل للمدرج والطائرة عند وقوع أي اصطدام بحيوان، حفاظاً على أعلى معايير السلامة الجوية.

وكالة سبوتنيك