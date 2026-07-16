ضبط قائد توك توك بعد سيره داخل مطار القاهرة.. والمتهم: اختصرت الطريق

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة توك توك بالسير بأحد الطرق داخل مطار القاهرة الدولي.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المتداول، موضحًا أن الواقعة حدثت بتاريخ 14 من الشهر الجاري بهدف اختصار الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بوابة روز اليوسف