أين ذهبت الأموال.. أسرار تكشف لأول مرة عن أحد أكثر الملفات جدلا في مصر

فتحت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية الأسبق ميرفت التلاوي أحد أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل في مصر وكشفت عن مصير أموال التأمينات والمعاشات بالبلاد.

وأكدت التلاوي أن أموال التأمينات استخدمت على مدار سنوات من حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في تمويل عدد من المشروعات القومية، مؤكدة أنها كانت ترفض هذا النهج باعتباره لا يحقق عائدا يعود على أصحاب المعاشات.

وقالت التلاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “الشمس”، إن أموال التأمينات كانت تعامل في ذلك الوقت باعتبارها “أموالا بلا صاحب”، مشيرة إلى أن الوزراء كانوا يلجأون إلى بنك الاستثمار القومي للحصول على تمويل لمشروعاتهم من هذه الأموال.

وأضافت أن من بين المشروعات التي مولت من أموال التأمينات مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع توشكى، معتبرة أن هذه الاستثمارات لم تحقق عائدا انعكس بصورة مباشرة على أصحاب المعاشات.

وكشفت الوزيرة السابقة أنها تمسكت خلال مشاركتها في لجنة الخمسين التي أعدت دستور عام 2014، بالنص صراحة على أن أموال التأمينات أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وليست أموالا عامة بما يضمن حمايتها واستثمارها لصالح أصحابها.

وأضافت أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري قال لها خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء، بحسب روايتها: “إحنا استولينا على أموالك امبارح بالليل عشان نعمل توشكى”، مؤكدة أنها اعترضت داخل الاجتماع على استخدام أموال التأمينات في هذا الاتجاه.

وأوضحت أنها كانت تفضل استثمار أموال التأمينات في شراء حصص بشركات حكومية ناجحة مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم، باعتبارها أصولًا قادرة على تحقيق أرباح مستدامة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات.

وقالت إن مثل هذه الاستثمارات، لو نفذت، كانت ستوفر عوائد كبيرة، مضيفة: “كان من الممكن أن يصبح المعاش أفضل من المرتب”، في إشارة إلى حجم العائد المتوقع على تلك الأموال.

وأكدت التلاوي أن الاستثمار في البورصة خلال تلك الفترة لم يكن خيارًا مناسبًا بسبب عدم اكتمال التنظيمات الخاصة بالسوق، مشددة على أن الهدف الأساسي كان حماية أموال أصحاب المعاشات وتحقيق أفضل عائد آمن لها، وليس استخدامها لدعم الاقتصاد أو تمويل مشروعات الدولة.

وظل ملف أموال التأمينات والمعاشات من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للنقاش في مصر على مدار عقود، بسبب قيام بنك الاستثمار القومي بإدارة جانب كبير من هذه الأموال، وتوجيهها إلى تمويل عدد من المشروعات والاستثمارات الحكومية.

المصدر: RT