تأثير خطير آخر للمحليات الصناعية

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة ساو باولو البرازيلية أن المحليات الصناعية، التي تُروّج غالبا كبديل آمن للسكر، قد ترتبط بتسارع ملحوظ في تراجع الوظائف الإدراكية للدماغ.

تابع العلماء خلال الدراسة حالة 12772 شخصا بالغا لمدة ثماني سنوات، وقُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات بناء على استهلاكهم لسبعة محليات: الأسبارتام، والسكارين، وأسيسولفام البوتاسيوم، والإريثريتول، والزيلتول، والسوربيتول، والتاغاتوز.

وبينت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون أعلى كميات من المُحليات أظهروا تراجعا أسرع بنسبة 62% في الذاكرة وسرعة التفكير والقدرة على الكلام، من بين أنواع المُحليات السبعة، لم يُظهر التاغاتوز أي ارتباط بالتدهور المعرفي.

وفي سياق متصل، سبق أن حذّرت أخصائية التغذية أندريا أوريزار من أن بعض المشروبات التي قد تبدو غير ضارة، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الخالية من السكر، تشكل خطرا محتملا، خصوصا تلك التي تحتوي على مادة الأسبارتام، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول هذه المادة قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

من جهة أخرى أشارت الدكتورة إلفيرا خاتشيروفا، الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بجامعة بيروغوف الروسية إلى أن بديل السكر المستخدم الإريثريتول الذي يستخدم في بعض المشروبات الغازية قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

المصدر: لينتا.رو