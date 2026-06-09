أعراض نقص الحديد قد تظهر فى القلب والجلد والشعر قبل التشخيص

يُعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم، ويحدث عندما لا يمتلك الجسم كمية كافية من الحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء بصورة طبيعية.

ومع انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأنسجة المختلفة، تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور تدريجيًا، وقد يظن البعض في البداية أنها مجرد إرهاق عابر أو نتيجة لضغوط الحياة اليومية.

وفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن نقص الحديد قد يؤثر في العديد من أجهزة الجسم، وتتنوع علاماته بين أعراض شائعة مثل التعب وضيق التنفس، وأخرى أقل انتشارًا قد تشمل تغيرات في الأظافر والشعر أو حتى رغبة غير معتادة في تناول مواد غير مخصصة للأكل.

كيف يؤثر نقص الحديد في الجسم؟

يعتمد الجسم على الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود داخل خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف الأعضاء والأنسجة.

وعندما تنخفض مخازن الحديد، تتراجع كفاءة هذه العملية الحيوية، ما يؤدي إلى وصول كميات أقل من الأكسجين إلى الخلايا.

هذا النقص لا ينعكس على مستوى الطاقة فقط، بل قد يؤثر في أداء العضلات ووظائف الدماغ وصحة القلب والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية

الأعراض الاكثر شيوعًا

غالبًا ما يبدأ فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بأعراض تدريجية قد يصعب ملاحظتها في البداية، إلا أنها تصبح أكثر وضوحًا مع استمرار المشكلة.

ومن العلامات الأكثر شيوعًا:

الشعور المستمر بالإرهاق وقلة النشاط.

ضعف القدرة على أداء المجهود البدني المعتاد.

الدوار أو الإحساس بعدم الاتزان.

الصداع المتكرر.

شحوب لون البشرة.

الإحساس ببرودة اليدين والقدمين.

ضيق التنفس عند الحركة أو صعود الدرج.

تسارع ضربات القلب أو الشعور بخفقان واضح.

ألم أو انزعاج في منطقة الصدر لدى بعض الحالات.

وتحدث هذه الأعراض نتيجة محاولة الجسم تعويض نقص الأكسجين من خلال زيادة الجهد الواقع على أجهزة مختلفة، خاصة القلب والجهاز التنفسي.

علامات أقل شيوعًا قد تكشف المشكلة

لا تقتصر آثار نقص الحديد على التعب فقط، بل قد تظهر مؤشرات أخرى تبدو بعيدة عن الدم للوهلة الأولى.

من بين هذه العلامات:

الرغبة في تناول أشياء غير غذائية

قد يعاني بعض الأشخاص من اشتهاء غير معتاد لمواد لا تُعد طعامًا، مثل الثلج أو الطين أو الورق أو الطباشير. وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم “البيكا”، وتُعد من العلامات المرتبطة بنقص الحديد لدى بعض المرضى.

تغيرات في الأظافر

يمكن أن تصبح الأظافر أكثر هشاشة وضعفًا، وقد تأخذ شكلًا مقعرًا يشبه الملعقة في الحالات المتقدمة.

مشكلات الشعر والجلد

عندما يقل وصول الأكسجين إلى الأنسجة، قد يتأثر مظهر الجلد والشعر. ويشكو بعض المصابين من جفاف البشرة أو زيادة ضعف الشعر وتقصفه.

اضطرابات الساقين أثناء الليل

يرتبط نقص الحديد أحيانًا بمتلازمة تململ الساقين، وهي حالة تدفع الشخص إلى تحريك ساقيه باستمرار بسبب شعور مزعج يزداد غالبًا خلال فترات الراحة أو قبل النوم.

تأثيرات على الحالة النفسية

تشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات الحديد قد يرتبط بتراجع الحالة المزاجية وظهور مشاعر الحزن أو الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

أعراض نقص الحديد لدى الأطفال

قد تكون العلامات لدى الأطفال أقل وضوحًا مقارنة بالبالغين، وهو ما يجعل اكتشاف المشكلة أكثر صعوبة أحيانًا.

ومن المؤشرات التي تستدعي الانتباه:

شحوب الجلد.

التهيج وسرعة الانفعال.

ضعف الشهية أو سوء التغذية.

التنفس السريع.

الميل إلى تناول مواد غير غذائية.

وفي حال استمرار نقص الحديد دون علاج، قد يؤثر ذلك في النمو والتطور الطبيعي للطفل.

خلال الحمل.. أعراض قد تختلط مع التغيرات الطبيعية

تواجه الحوامل تحديًا إضافيًا عند محاولة اكتشاف نقص الحديد، لأن العديد من أعراضه تتشابه مع أعراض الحمل الشائعة مثل التعب أو ضيق التنفس أو زيادة معدل ضربات القلب.

ويزداد احتياج الجسم للحديد خلال الحمل بسبب نمو الجنين وارتفاع حجم الدم، لذلك تُعد متابعة الفحوص الدورية خطوة مهمة لاكتشاف أي انخفاض في مستويات الحديد مبكرًا والتعامل معه وفق توصيات الطبيب.

متى تصبح المراجعة الطبية ضرورية؟

نظرًا لأن أعراض نقص الحديد قد تتطور ببطء، يتجاهلها بعض الأشخاص لفترات طويلة. لكن أي تغير ملحوظ في مستوى الطاقة أو القدرة على أداء الأنشطة اليومية يستدعي تقييمًا طبيًا مناسبًا.

كما ينبغي طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل إذا ظهرت بصورة مفاجئة أعراض مثل:

ألم الصدر.

ضيق التنفس الشديد.

خفقان القلب الواضح.

الدوخة الحادة أو الإحساس بقرب فقدان الوعي.

ويعتمد التشخيص على الفحوص المخبرية التي تساعد في تحديد السبب الحقيقي للأعراض واختيار العلاج المناسب.

اليوم السابع