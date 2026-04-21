ابتكار بخاخ أنف يعيد شباب المخ ويقضى على ضعف الذاكرة

توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف طبي جديد قد يغير مستقبل علاج أمراض المخ، حيث أظهرت دراسة حديثة أن استخدام بخاخ أنف بسيط يمكن أن يساعد في عكس شيخوخة الدماغ وتحسين الذاكرة بشكل ملحوظ، وفقًا لما ذكره موقع SciTechDaily.

ما هي شيخوخة المخ؟

تُعد شيخوخة المخ عملية طبيعية تحدث مع التقدم في العمر، حيث تبدأ الخلايا العصبية في فقدان كفاءتها تدريجيًا، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز، وقد يتطور الأمر إلى أمراض خطيرة مثل ألزهايمر والخرف.

تفاصيل الاكتشاف الجديد

وأوضحت الدراسة أن العلماء طوروا بخاخًا أنفيًا يحتوي على جزيئات دقيقة قادرة على الوصول مباشرة إلى الدماغ عبر الأنف، متجاوزة الحاجز الدموي الذي يمنع دخول معظم الأدوية التقليدية.

وأظهرت النتائج أن هذا البخاخ ساعد في تقليل الالتهابات داخل الدماغ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لشيخوخة المخ، كما ساهم في تحسين وظائف الخلايا العصبية بشكل واضح.

كيف يعمل البخاخ؟

يعتمد هذا العلاج على تقليل ما يُعرف بالالتهاب العصبي المزمن، وهو المسئول عن تدهور خلايا الدماغ مع الوقت، كما يساعد على تنشيط إنتاج الطاقة داخل الخلايا، مما يعيد لها نشاطها وقدرتها على العمل بكفاءة.

نتائج مبشرة للذاكرة

وكشفت التجارب عن تحسن ملحوظ في الذاكرة والقدرة على التعلم، حيث تمكنت النماذج التجريبية من استعادة وظائف معرفية كانت قد تراجعت مع التقدم في العمر، وهو ما اعتبره الباحثون خطوة مهمة نحو علاج أمراض الشيخوخة.

هل أصبح العلاج متاحًا؟

ورغم هذه النتائج الواعدة، أكد العلماء أن هذا الاكتشاف لا يزال في مراحله الأولى، حيث لم يتم اعتماده للاستخدام البشري حتى الآن، ويحتاج إلى المزيد من الدراسات والتجارب السريرية قبل طرحه كعلاج رسمي.

أمل جديد لمواجهة ألزهايمر

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقطة تحول في علاج أمراض مثل ألزهايمر والخرف، خاصة أنه يستهدف السبب الرئيسي لتدهور الدماغ، وليس مجرد الأعراض.

وفي النهاية، يؤكد الخبراء أن الحفاظ على صحة المخ لا يعتمد فقط على الأدوية، بل يتطلب أيضًا اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والحفاظ على النشاط الذهني.

