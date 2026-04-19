لقاح روسي جديد ضد حمى الضنك

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تطوير لقاح جديد ضد حمى الضنك.

وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا:”طوّر العلماء في روسيا لقاحا جديدا ضد حمى الضنك، وبدأت التجارب السريرية على هذا اللقاح”.

وكانت سكفورتسوفا قد أشارت في وقت سابق إلى أن العلماء في روسيا يعملون على تطوير العديد من اللقاحات الجديدة، منها لقاحات ضد السرطان، كما أعلنت إيلينا باروفيتشنيكوفا، المديرة العامة للمركز الوطني للبحوث الطبية في مجال أمراض الدم التابع لوزارة الصحة الروسية مؤخرا عن الانتهاء من التجارب السريرية لدواء محلي يُستخدم لعلاج سرطان الدم.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل لفيروس هذا المرض، وقد تظهر أعراضه عند البعض على هيئة حمى أو آلام في العضلات والعظام والمفاصل، تقيؤ، غثيان، ألم خفيف خلف العين، طفح جلدي، تورم الغدد اللمفاوية.

وتنتشر هذه العدوى عادة في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ورغم أن الكثير من حالات العدوى لا تكون مصحوبة بأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس المرض يمكن أن يسبّب أحيانا مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

