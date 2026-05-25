7 نصائح من الأطباء لتسهيل التنفس فى الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، يحذر الأطباء من زيادة مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة عند التعرض للهواء الملوث أو الخروج في ساعات الذروة ويؤكد الخبراء أن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحسين التنفس وحماية الرئتين، وفقا لموقع تايمز ناو.

لماذا يصبح التنفس أصعب في الصيف؟

يشير الأطباء إلى أن الهواء الحار والرطب خلال الصيف يكون أكثر كثافة، ومع تزايد التلوث وحبوب اللقاح، يصبح من الصعب على مرضى الجهاز التنفسي التنفس بشكل طبيعي.

كما أن الجفاف يزيد من سماكة المخاط داخل الجهاز التنفسي، مما يفاقم الشعور بضيق التنفس.

1. تجنب ساعات ذروة الحرارة

ينصح الخبراء بتجنب الخروج بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون درجات الحرارة والتلوث في أعلى مستوياتها. ويُفضل ممارسة الأنشطة الخارجية في الصباح الباكر أو المساء لتقليل الضغط على الجهاز التنفسي.

2. متابعة جودة الهواء

تتأثر صحة الرئتين بشكل مباشر بجودة الهواء لذلك يُنصح بمتابعة مؤشر جودة الهواء (AQI) قبل الخروج. وفي الأيام التي تكون فيها الجودة سيئة، يُفضل البقاء في المنزل وإغلاق النوافذ قدر الإمكان.

3. التحكم في بيئة المنزل

الحفاظ على برودة المنزل وتهويته الجيدة يساعد على تقليل صعوبة التنفس. استخدام المكيف أو المراوح وإغلاق الستائر خلال النهار يقلل من الحرارة والرطوبة داخل الغرفة.

4. شرب كمية كافية من الماء

الترطيب المستمر يساعد على تخفيف سماكة المخاط في الجهاز التنفسي، مما يسهل عملية التنفس. كما ينصح الأطباء بتناول ماء جوز الهند واللبن الرائب وماء الليمون، مع تقليل المشروبات السكرية والكافيين.

5. الالتزام بالأدوية

يجب على مرضى الربو أو أمراض الرئة حمل الأدوية وأجهزة الاستنشاق دائمًا، خاصة في فصل الصيف، لتجنب أي نوبات مفاجئة مرتبطة بالحرارة أو التلوث.

6. ارتداء ملابس مناسبة

الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة تساعد الجسم على التهوية وتقلل من الإحساس بالحرارة، مما يسهل عملية التنفس ويقلل من الإجهاد الجسدي.

7. ممارسة تمارين التنفس

تقنية التنفس بشفاه مضمومة تساعد على تحسين تدفق الهواء وتقليل ضيق التنفس. يتم ذلك عبر الشهيق من الأنف ثم الزفير ببطء من خلال الشفاه المضمومة.

