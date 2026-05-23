تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.. طرق بسيطة للوقاية من المخاطر

يعد ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل حالة خطيرة قد تُعرض الأم والجنين لمخاطر صحية جسيمة، وتُعرف الحالة الصحية الأكثر خطورة من حيث المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم باسم تسمم الحمل، والذي يحدث عادةً خلال الأسبوع العشرين من الحمل، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

ما تسمم الحمل؟

وفقًا لأطباء النساء والتوليد فإن تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم واحتمالية تلف أعضاء مثل الكبد والكلى، وعادةً ما يتطور بعد الأسبوع العشرين من الحمل، ويمكن أن يؤثر على الأم والجنين إذا لم يُعالج.

لا يؤثر تسمم الحمل فقط على مستوى ضغط الدم، بل تُعطل أيضًا الوظائف الطبيعية للأعضاء الحيوية، مثل الكبد والكليتين، وقد تُسبب هذه الحالة صعوبات للأم والجنين، بما في ذلك انخفاض وزن الولادة، والولادة المبكرة، أو تلف الأعضاء، ولا يزال السبب الدقيق لتسمم الحمل غير واضح تمامًا، ولكن يُفترض أنه مرتبط بنمو الأوعية الدموية في المشيمة بشكل غير طبيعي، وتكون النساء الأكثر عرضة للخطر هن المصابات بارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الكلى، أو اللواتي سبق لهن الإصابة بتسمم الحمل.

علامات تحذيرية لتسمم الحمل

– صداع شديد للغاية أو طويل الأمد.

– تورم في الوجه واليدين وتورم مفاجئ في القدم.

– ضعف البصر أو رؤية أضواء وامضة أو تشوش الرؤية.

– ألم في الجزء العلوي من البطن (ألم في الضلوع على الجانب الأيمن).

– زيادة مفاجئة في الوزن.

– انخفاض كمية البول.

– ضيق التنفس.

إذا لم يتم علاج تسمم الحمل، فقد يكون خطيرًا على كلًا من الأم والجنين، لذلك فإن الكشف المبكر ينقذ الأرواح.

نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل

على الرغم من عدم وجود طريقة ممكنة للوقاية من تسمم الحمل، إلا أنه يمكن اتخاذ عدة خطوات وقائية للتخفيف من آثاره.. على النحو التالى:

– انتبهِ جيدًا لما تأكليه، وتجنبى إضافة كميات كبيرة من الملح إلى طعامك.

– احرصي على مراقبة ضغط دمك يوميًا أثناء فترة الحمل.

– احرصى على ممارسة تمارين خفيفة وسهلة.

– انتبهى للأعراض وإذا لاحظتى شيئًا يجب إبلاغ طبيبك على الفور.

– احرصى على تناول الأدوية بانتظام.

– إدارة التوتر.

