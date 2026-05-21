هل يعد ضعف قوة قبضة اليد مؤشر على الاكتئاب.. دراسة توضح

تعد قوة قبضة اليد هي أقصى قوة يمكن للشخص تطبيقها بيده، وغالبًا ما تُستخدم كمؤشر على القوة العضلية العامة والقدرة الوظيفية والتقدم في السن، وقد وجد باحثون أنها قد تكون أيضًا مؤشرًا على خطر إصابة الشخص بالاكتئاب، وفقا لموقع “Medical xpress”، نقلا عن مجلة أبحاث الطب النفسي

تفاصيل الدراسة

بعد تجميع البيانات من 12 مجموعة فريدة من الأشخاص، والتي شملت ما يقرب من 500,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، وجدوا أن الأشخاص ذوي قوة قبضة اليد المنخفضة لديهم احتمالات أعلى بنسبة 42٪ للإصابة بأعراض الاكتئاب أو الاكتئاب، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم قوة قبضة أقوى.

أثبتت العلاقة بين قوة قبضة اليد والاكتئاب ثباتًا ملحوظًا، دون تأثرها بالعمر أو الجنس أو عادات التدخين، مع ذلك لا تعني هذه النتائج أن ضعف قبضة اليد يضمن الإصابة بالاكتئاب، بل تُظهر فقط أن ضعف قبضة اليد قد يكون مؤشرًا تحذيريًا مفيدًا على أن الشخص قد يكون أكثر عرضة لمشاكل الصحة النفسية في المستقبل.

التنبؤ بالصحة العقلية من خلال القوة العضلية

يعد اضطراب الاكتئاب اضطرابًا نفسيًا شائعًا، حيث يعاني المصابون به من مزاجٍ كئيب، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، أو الشعور بالفرح لفترات طويلة. وهو مشكلة خفية قد تُصيب أي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الموقع الجغرافي أو الظروف الاجتماعية، وهو أكثر شيوعًا مما قد يتصوره المرء.

على الصعيد العالمي، يعيش ما يقدر بنحو 332 مليون شخص مصابين بالاكتئاب، ويكون العبء مرتفعًا بشكل خاص بين البالغين في منتصف العمر بنسبة (5٪) وكبار السن5.7٪.

لا تتوفر الطرق التقليدية لتشخيص الاكتئاب أو التنبؤ بمخاطره دائمًا للجميع، وذلك بسبب نقص الخبراء أو التكاليف الباهظة، لذلك يبحث العلماء باستمرار عن طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة للتنبؤ بخطر الإصابة بالاكتئاب باستخدام أساليب أبسط.

قرر الباحثون في هذه الدراسة استكشاف ما إذا كانت قياسات قوة قبضة اليد (HGS) ، يمكن أن تساعد في التنبؤ بالاضطراب الاكتئابي، وقد دفعهم إلى التركيز على قوة قبضة اليد دراسات سابقة وجدت أن مدى قوة ضغط الشخص على يده ليس فقط مؤشرًا قويًا على القوة العضلية والقدرة البدنية العامة، بل أيضًا على حالات صحية مثل ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني.

وقد وجدت الدراسات أيضًا أن ارتفاع قوة قبضة اليد يرتبط بأحجام أكبر في كل من منطقتي الحصين اليسرى واليمنى، المشاركة في الذاكرة والتنظيم العاطفي.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى لـ HGS أنه يمكن قياسها بسرعة وسهولة، باستخدام جهاز صغير محمول باليد يسمى مقياس القوة.

أظهر ضعف قبضة اليد مؤشراً تحذيرياً خفياً، وكان الأشخاص ذوو القبضة الأضعف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بنسبة خطر نسبي أعلى بنحو 26%، ورغم أن هذه العلاقة ذات دلالة إحصائية، إلا أن تأثيرها السريري ظل محدوداً، ولاحظ الباحثون أن الدراسات التي تابعت المشاركين لفترات أطول أظهرت ارتباطاً أقوى قليلاً، مع بقاء التأثير ضئيلاً.

أكد الفريق أن قوة قبضة اليد كانت مؤشراً واسعاً للصحة العامة والقدرة على التحمل، وهي مرتبطة بالاكتئاب بدلاً من أن تكون سبباً مباشراً أو مؤشراً قوياً قائماً بذاته.

بمجرد إثبات موثوقيتها من خلال التجارب العشوائية المضبوطة، يمكن لأدوات بسيطة مثل اختبارات قوة قبضة اليد أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر قبل أن يستفحل الاكتئاب، مما يتيح فرصًا للتدخل في الوقت المناسب والرعاية الصحية.

