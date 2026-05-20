دواء شائع لضغط الدم قد يرفع كفاءة علاج السرطان بشكل كبير

كشف تقرير نشره موقع “SciTechDaily” عن نتائج دراسة علمية حديثة تشير إلى أن أحد أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم قد يلعب دورًا غير متوقع في تعزيز فعالية علاج السرطان، عبر تحسين استجابة الجسم للعلاجات وتقليل مقاومة الخلايا السرطانية.

وأوضحت الدراسة أن التأثير لا يعود لاسم دواء بعينه، وإنما للمادة الفعالة ضمن فئة حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs)، وهي مجموعة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية.

كيف يساعد دواء الضغط في علاج السرطان؟

وأشار الباحثون إلى أن الأورام السرطانية لا تعتمد فقط على الخلايا نفسها، بل تحيط بها بيئة معقدة تساعدها على النمو ومقاومة العلاج.

ووجدت الدراسة أن هذه الفئة من أدوية الضغط قد تساعد في “تعديل” هذه البيئة حول الورم، مما يجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للعلاج، وأقل قدرة على الصمود أو إعادة النمو بعد العلاج.

كما لاحظ العلماء أن هذه الأدوية قد تعزز أيضًا نشاط الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشكل أفضل.

نتائج التجارب الأولية

وأجريت الدراسة على نماذج مخبرية وحيوانية، وأظهرت النتائج أن الجمع بين علاجات السرطان الحديثة وهذه الفئة من أدوية الضغط أدى إلى تقليل نمو الأورام بشكل أكبر مقارنة باستخدام العلاج وحده.

كما تبين أن الخلايا السرطانية أصبحت أقل قدرة على إصلاح نفسها بعد التعرض للعلاج، وهو ما يزيد من فاعلية العلاج ويعزز نتائجه.

لماذا يعتبر هذا الاكتشاف مهمًا؟

وتكمن أهمية هذه النتائج في أن هذه الأدوية تُستخدم بالفعل منذ سنوات لعلاج ضغط الدم، وهي معروفة بسلامتها النسبية وتكلفتها المنخفضة، ما يجعل إعادة استخدامها في علاج السرطان خطوة واعدة من الناحية الطبية.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام بروتوكولات علاجية جديدة تعتمد على دمج أدوية الضغط مع علاجات السرطان لرفع نسب النجاح في بعض الحالات الصعبة.

هل يمكن استخدامها الآن؟

ورغم النتائج المبشرة، شدد العلماء على أن هذه الأدوية لا تُستخدم حاليًا كعلاج للسرطان، وأن كل ما تم التوصل إليه ما زال في مرحلة الأبحاث والتجارب المبكرة.

وأكدوا أن أي استخدام خارج الإشراف الطبي قد يكون غير آمن، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية قبل اعتماد هذا النهج علاجيًا.

خطوة جديدة في أبحاث السرطان

ويُعد هذا الاتجاه جزءًا من مفهوم علمي حديث يُعرف باسم “إعادة توظيف الأدوية”، والذي يعتمد على استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج أمراض جديدة بشكل أسرع وأقل تكلفة.

اليوم السابع