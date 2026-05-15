زيت عطري ارتبط برجال الستينيات يثبت فعاليته ضد البعوض

كشف باحثون أن زيت الباتشولي، المعروف منذ عقود باستخدامه في العطور الرجالية، قد يمتلك قدرة فعالة على طرد البعوض، ما يفتح الباب أمام تطوير بدائل طبيعية لمبيدات الحشرات الكيميائية.

وأوضح الباحثون البرازيليون أن الزيت، المستخلص من أوراق نبات الباتشولي ذي الرائحة المسكية الترابية، كان يحظى بشعبية هائلة لدى الرجال في حقبة الستينيات، كما استُخدم منذ عقود في العطور ومستحضرات ما بعد الحلاقة ومنتجات العناية بالبشرة، وقد وفّر في الدراسة حماية كاملة ضد بعوضة الزاعجة المصرية (Aedes aegypti) لمدة وصلت إلى ثلاث ساعات خلال اختبارات معملية.

وتعد هذه البعوضة من أخطر أنواع البعوض، نظرا لقدرتها على نقل أمراض عدة، بينها حمى الضنك وفيروس زيكا وشيكونغونيا والحمى الصفراء.

وخلال الدراسة، حوّل الباحثون الزيت إلى كريم موضعي يحتوي على تركيز منخفض جدا من الباتشولي لا يتجاوز 0.02% من إجمالي المكونات، ثم طلبوا من متطوعين وضع ملليلتر واحد من الكريم على سواعدهم، قبل تعريضها لـ50 بعوضة أنثى.

وأظهرت النتائج أن البعوض لم يهبط على الجلد طوال فترة الاختبار التي امتدت ثلاث ساعات، فيما راقب الباحثون الجلد كل 30 دقيقة للتأكد من عدم حدوث أي لسعات.

ويرجّح الفريق البحثي أن فعالية الزيت تعود إلى مركب يعرف باسم “كحول الباتشولي”، الذي يشكل نحو 40% من مكونات الزيت ويمنحه رائحته المميزة.كما أشار الباحثون إلى أن مركبات أخرى موجودة في الزيت، مثل “ألفا-غوايين” و”بيتا-إليمين”، قد تؤثر في البروتينات التي يستخدمها البعوض للتعرف على البشر، موضحين أن أحد هذه المركبات يتفاعل مع بروتينات البعوض بطريقة مشابهة لمادة DEET المستخدمة في طاردات الحشرات التقليدية.وقالت ليزاندرا ليما سانتوس، الباحثة في الجامعة الفيدرالية في أمابا بالبرازيل والمعدة الرئيسية للدراسة، إن التركيبة الجديدة حققت حماية كاملة رغم استخدام تركيز منخفض نسبيا، بخلاف كثير من المواد الطبيعية التي تفقد فعاليتها سريعا بسبب تطايرها.

وأضافت الدراسة، المنشورة في ACS Omega، أن الكريم حافظ على ثباته لأكثر من 90 يوما في ظروف تخزين مختلفة، من دون تغيّر في اللون أو الرائحة أو القوام.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن المنتج لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات واختبارات السلامة السريرية قبل استخدامه على نطاق واسع.

وفي المقابل، يؤكد خبراء الصحة ضرورة الاستمرار في استخدام طاردات الحشرات المعتمدة علميا للحماية من الأمراض التي ينقلها البعوض، خاصة أن مواد مثل DEET و”بيكاريدين” وزيت الليمون الأوكالبتوس لا تزال تعد الأكثر موثوقية وفعالية وفق توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

كما ينصح المختصون بارتداء الملابس طويلة الأكمام، وتجنب المياه الراكدة، خصوصا خلال ساعات الفجر والغسق التي يزداد فيها نشاط البعوض.

