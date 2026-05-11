الشاى الأخضر لإنقاص الوزن.. الطريقة الصحيحة لتناوله لتحقيق أقصى فائدة

أصبح الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شيوعًا لفقدان الوزن، ويحظى بشعبية واسعة بين عشاق اللياقة البدنية والمشاهير والشباب على حد سواء، ويعود ازدياد شعبيته إلى غناه بمضادات الأكسدة ومركباته الطبيعية التي قد تساعد في دعم عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ورغم أن الشاي الأخضر يُعد إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن، إلا أن فوائده لا تعتمد فقط على تناوله، بل أيضًا على وقت وكيفية تناوله، وفقًا لتقرير موقع “Healthsite”.

ما هو أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن؟

بحسب الخبراء، أكدت الدراسات أن التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر، على سبيل المثال، بالغ الأهمية، خاصةً فيما يتعلق بالعلاجات الطبيعية، فتناوله في الوقت المناسب يُوفر فوائد صحية جمّة.

في الصباح: تناول الشاي الأخضر في الصباح الباكر على معدة فارغة يُعزز عملية الأيض، فهو يُحفز عملية حرق السعرات الحرارية بسرعة، ويمنحك الطاقة دون أي تأثير للكافيين، وشربه بانتظام في الصباح يمنحك مستوى طاقة مختلفًا.

تعزيز الطاقة قبل التمرين: تناول كوب من الشاي الأخضر بعد التمرين يساعد على زيادة حرق الدهون وتحسين القدرة على التحمل، ويعمل الكافيين والكاتيكينات معًا على تقليل السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

تناوله بين الوجبات: ابدأ بتناول الشاي الأخضر بين وجباتك لتجنب الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من شعورك بالجوع.

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب تناولها يوميًا؟

ينصح الأطباء بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا للحصول على فوائد ملحوظة في إنقاص الوزن، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، مثل الصداع والأرق، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين.

اختر الشاي الأخضر الساخن غير المحلى بدلاً من الأنواع المعلبة أو المنكهة منه، والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة.

عناصر صحية يمكن إضافتها للشاى الأخضر للحصول على نتائج أفضل:

– عصير الليمون: يعزز عملية إزالة السموم ويضيف فيتامين سي.

– الزنجبيل: يساعد على الهضم ويقلل الانتفاخ.

– القرفة: تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل الشهية.

– أوراق النعناع: تعزز الهضم وتحسن النكهات.

فوائد صحية أخرى لشرب الشاي الأخضر

إلى جانب فوائده في إنقاص الوزن، أكدت المعاهد الهندية للصحة (NIH) أن هذا المشروب غني بخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإدارة العديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات، وخاصة مركب EGCG، التي تُظهر فوائد مضادة للأكسدة والالتهابات، إلا أن الأدلة على هذه التأثيرات نفسها لدى البشر لا تزال محدودة.

تجنب هذه الأخطاء أثناء شرب الشاي الأخضر

على الرغم من أن الشاي الأخضر آمن ويدعم الجسم بطرق عديدة، فقد أشار الخبراء إلى وجود بعض المخاوف المهمة التي تستدعي النقاش، وإليك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند شرب الشاي الأخضر:

– لا تشربه مباشرة بعد تناول وجبتك، فقد يعيق امتصاص الحديد.

– تجنب شربه في وقت متأخر من الليل، لأن الكافيين قد يعطل دورة نومك.

– لا تستخدم المنتجات المعلبة، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

لا يُمكن للشاي الأخضر أن يصنع المعجزات، ولكن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يُمكنك إنقاص وزنك مبكرًا، وتناول أجود أنواع الشاي، وتناوله في الوقت المناسب مع الاستمرار وسترى النتائج.

اليوم السابع