اختراق روسي .. لاصقات بديلة للحقن

حقق العلماء الروس اختراقا طبيا جديدا، حيث استخدموا تقنيات النانو لصنع “لاصقات ذكية”. وتتيح هذه التقنية تعزيز فعالية الأدوية التي تعطى عبر الجلد.ولا تسبب هذه الرقع فائقة النحافة المزودة بإبر دقيقة أي ألم، وتُحرر الدواء تدريجيا مباشرة في منطقة مستهدفة. ولا يزال هذا النموذج تجريبيا، لكن تم بالفعل تحقيق خطوة نحو طب بلا خوف من الحقن.طريقة التأثير وتُزود اللاصقات الذكية بأجهزة استشعار وآليات مجهرية قادرة على توصيل الأدوية مباشرة إلى موقع الإصابة أو المرض، وذلك مع مراقبة الجرعة وتوقيت تحرير الدواء.

التطويرات السابقة

وكان الأطباء في السابق يستخدمون ضمادات مسكنة طويلة المفعول فقط، مثل ضمادة الفنتانيل المستخدمة في علاج مرضى الأورام. وكان تأثيرها يدوم من 12 إلى 24 ساعة.

لكن أصبح الأطباء يواجهون مشكلة، وهي كيف يمكن تطوير ضمادة قادرة على توصيل جرعة كبيرة من الدواء في الوقت المناسب؟ لأن الجلد السليم قليل النفاذية للأدوية.

حل المشكلة

ووجد العلماء حلا، وهو التيارات الجلفانية. وتحت تأثيرها تزداد شدة الدورة اللمفاوية والدموية في منطقة التأثير، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأنسجة على الامتصاص، وتحفيز عمليات التمثيل الغذائي والغذائي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الضمادات المزودة بآليات مجهرية مشحونة بتيار جلفاني على تسريع تجديد النسيج الضام.

التطبيقات المستقبلية

ويُخطط مسنقبلا لتطبيق النظام الجديد للعلاج الموضعي طويل المفعول (المفعول المسكن والهرموني وغيرهما) في علاج الأورام أو علاج أمراض الغدد الصماء، مثل حقن الأنسولين في حال الإصابة بداء السكري. لكن التجارب في مجال العلاج عبر الجلد لا تزال مستمرة.

المصدر: dzen.ru + روسيا اليوم