الإفراط في استخدام بخاخ الربو الأزرق يزيد النوبات الحادة

حذّر خبراء صحة في بريطانيا مرضى الربو من الاعتماد المفرط على “البخاخ الأزرق” كعلاج وحيد، بعد تحديث الإرشادات الطبية التي أكدت أن الاستخدام طويل الأمد له قد يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية بدلا من السيطرة عليها.

ويُعد البخاخ الأزرق، المعروف طبيا باسم محفز مستقبلات “بيتا-2” قصير المفعول، من أكثر علاجات الربو شيوعا، إذ يحتوي على مادة “سالبوتامول” المستخدمة في أدوية مثل “فنتولين”، ويعمل على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف أعراض ضيق التنفس والسعال والأزيز بشكل سريع.

البخاخ يخفف الأعراض مؤقتا دون علاج السبب الأساسي للربو

لكن المعهد البريطاني الوطني للصحة والرعاية المتميزة “نايس” أوصى بعدم استخدام هذا النوع من البخاخات بمفرده، موضحا أنه يخفف الأعراض مؤقتا دون علاج السبب الأساسي للربو والمتمثل في التهاب الشعب الهوائية، داعيا إلى استخدام بخاخات مركبة تجمع بين مضادات الالتهاب وموسعات الشعب الهوائية.

وأكد الخبراء أن الإفراط في استخدام البخاخ الأزرق يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبات ربو حادة قد تستدعي دخول المستشفى، كما قد يرفع احتمالات الوفاة في بعض الحالات.

وقالت الدكتورة أمينة الياسين إن البخاخ الأزرق “يمنح شعورا سريعا بالتحسن لكنه مؤقت”، مشيرة إلى أن الاعتماد عليه وحده يعد مؤشرا يستوجب مراجعة الخطة العلاجية مع الطبيب المختص.

وبحسب الإرشادات الحديثة، يُنصح المرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، خاصة من يعانون أعراضا متكررة أو جرى تشخيصهم حديثا، باستخدام بخاخات مركبة تحتوي على ستيرويد مستنشق مضاد للالتهاب إلى جانب موسعات شعب هوائية طويلة المفعول مثل “فورموتيرول”.

وتوفر هذه البخاخات علاجا مزدوجا عبر تخفيف الأعراض سريعا والسيطرة على الالتهاب في الوقت نفسه، ضمن خطتين علاجيتين رئيسيتين؛ الأولى “AIR” وتعتمد على استخدام البخاخ عند الحاجة فقط، والثانية “MART” التي تشمل الاستخدام اليومي الوقائي مع إمكانية استعماله عند ظهور الأعراض.

من جانبه، أوضح البروفيسور إيوان ماول أن فهم الأطباء لطبيعة الربو تطور خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العلاج لم يعد يقتصر على فتح المسالك الهوائية فقط، بل أصبح يركز أيضا على السيطرة على الالتهاب المسبب للأعراض والمضاعفات.

ودعا الخبراء مرضى الربو إلى مراجعة أطبائهم بشكل دوري لتقييم حالتهم واختيار الخطة العلاجية الأنسب، مع التأكيد على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة لضمان الاستخدام الصحيح للعلاج والحفاظ على صحة الرئتين على المدى الطويل.

