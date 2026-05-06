اليوم العالمى للامتناع عن الدايت.. أطلقته بريطانية بعد فقدانها الشهية

يشعر البعض أحياناً بعدم الرضا عن أوازن أجسامهم أو توزيع الدهون بها لذلك يتجهون إلى اتباع حميات غذائية للتخلص من هذه الدهون أو استخدام بعض برامج الذكاء الإصطناعى حتى يظهرون بشكل أنحف، وعلى النقيض يشعر البعض بالرضا عن أجسامهم حتى وإن كانوا يعانون من السمنة ولهذا يرفضون اتباع حمية غذائية تساعدهم على خسارة أوزانهم، وهذا ما أدركته الناشطة النسوية البريطانية مارى إيفانز يونج التي أطلقت اليوم العالمي للامتناع عن اتباع حمية غذائية، ونستعرض في هذا التقرير أهم المعلومات عن هذا اليوم، وفقاً لما ذكره موقع daysoftheyear.

ما هو اليوم العالمي للامتناع عن الدايت؟

بدأ الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن اتباع الحمية الغذائية لأول مرة من قبل ماري إيفانز يونج في عام 1992، بهدف مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على تقدير أجسادهم بعد أن عانت ماري من مرض فقدان الشهية العصبي، أسست منظمة “دايت بريكرز”، ثم أطلقت أول يوم عالمي للامتناع عن الحميات الغذائية، لتسليط الضوء على هذه القضية، وكذلك على منظمتها أيضاً.

ما هو تاريخ اليوم العالمي للامتناع عن الحمية؟

ويُخصص هذا اليوم لمعالجة القضايا المتعلقة بالنظام الغذائي والوعي الجسدي، مع التركيز على تثقيف الناس حول الطريقة الصحيحة لاتباع نظام غذائي مسئول وفعال، وأن يأخذ جميع الناس استراحة ليوم واحد من حمياتهم الغذائية والاحتفاء بتنوع الأشكال والأحجام المختلفة.

وانخرطت منظمات في جميع أنحاء العالم على إجبار صناعة الأزياء على وضع علامات على تلك الصور التي تم تعديلها، أو حظر استخدام برنامج الفوتوشوب تماما

