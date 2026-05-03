الصحة العالمية تحذر من الإفراط فى تناول الملح وتوصى بـ 2 جرام يوميا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الملح الخفي في الأطعمة اليومية، مؤكدة، إنه يرفع ضغط الدم ويعرض الملايين للخطر، مضيفة، إنه من ما لا تراه قد يضر بصحتك.

الملح يؤدى لارتفاع ضغط الدم

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن كثير من الناس يستهلكون الصوديوم بمقادير تفوق بكثير المقدار الموصى به وهو 2 جرام يوميًا، ولا يدركون ذلك في الغالب، فوجود مستويات عالية من الصوديوم في الخبز والأغذية المُصنَّعَة والتوابل يجعل الخيارات الصحية أكثر صعوبة، موضحة، إنه لعلاج ارتفاع ضغط الدم يتطلب ما هو أكثر من مجرد الوعي، إنه يتطلب اتخاذ إجراءات.

توفير خيارات ميسورة التكلفة

ويؤدي تعزيز القواعد التنظيمية في مجال الأغذية، وتوسيم الأغذية على نحو أكثر وضوحًا، والخيارات الصحية الميسورة التكلفة، إلى تمكين الناس من السيطرة على ضغط الدم وحماية صحتهم.

