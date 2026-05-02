الروتين اليومي أهم من الجينات لصحة الشعر

أوضح خبراء العناية بالشعر أن قوة الشعر وصحته ترتبطان بشكل أساسي بالعادات اليومية، مؤكدين أن الروتين الصحيح يلعب دورًا أكبر من العوامل الوراثية في الحفاظ على شعر قوي وحيوي.

وتشير التوصيات إلى أهمية الغسل السليم عبر تنظيف فروة الرأس وترطيب الأطراف بالبلسم، إضافة إلى التعامل بلطف مع الشعر المبلل وتجفيفه بالتربيت، مع ضرورة استخدام واقيات الحرارة قبل التصفيف.

كما يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في دعم بصيلات الشعر، خصوصًا العناصر الأساسية مثل البروتين والحديد وفيتامين B وأحماض أوميغا 3، إلى جانب العناية بفروة الرأس ومعالجة القشرة والالتهابات لضمان بيئة صحية للنمو.

ويؤكد المختصون فعالية المنتجات الغنية بالكيراتين والببتيدات والسيراميدات في تقوية الشعر، مقابل تراجع الثقة العلمية في البيوتين وتشمل العوامل المؤثرة أيضًا النوم الجيد، والحماية من الشمس، وإدارة التوتر، وممارسة الرياضة التي تعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس.

وتجمع الإرشادات على أن الالتزام بروتين متكامل ومستمر هو الأساس للحصول على شعر أقوى وأكثر حيوية.

