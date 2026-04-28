من الفياغرا إلى الواقع الافتراضي.. عصر جديد لعلاج ضعف الانتصاب

يشهد علاج ضعف الانتصاب تحولا ملحوظا مع دخول تقنيات حديثة بدأت تغيّر طرق التشخيص والعلاج التقليدية، وتفتح المجال أمام فهم أعمق لهذه الحالة التي تؤثر في ملايين الرجال حول العالم.

ويعرّف ضعف الانتصاب بأنه صعوبة مستمرة في تحقيق انتصاب كاف أو الحفاظ عليه بما يسمح بممارسة جنسية مُرضية. ولا يقتصر تأثيره على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد إلى الثقة بالنفس، والرضا عن العلاقة، وتقدير الذات، ونوعية الحياة بشكل عام.

ورغم أن ضعف الانتصاب يزداد مع التقدم في العمر، فإن السن وحده لا يعد سببا مباشرا له، إذ ترتبط الحالة أحيانا بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى مضاعفات بعض العمليات الجراحية، خاصة جراحة البروستات.

كما تلعب العوامل النفسية دورا مهما، مثل القلق المرتبط بالأداء الجنسي والتوتر والمشكلات العاطفية بين الشريكين، وهي عوامل قد تتداخل مع الأسباب العضوية، ما يجعل ضعف الانتصاب حالة معقدة تتطلب أكثر من مجرد علاج دوائي.

العلاجات التقليدية وحدود فعاليتها

تعتمد العلاجات الأكثر شيوعا حاليا على الأدوية أو العلاج الجنسي، أو الجمع بينهما. وتعد أدوية مثل الفياغرا والسياليس من أبرز الخيارات الدوائية، إذ تعمل على زيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري استجابة للتحفيز الجنسي.ورغم سهولة استخدام هذه الأدوية وإمكانية تناولها عند الحاجة، فإنها لا تناسب جميع المرضى، بسبب بعض الحالات الصحية أو الآثار الجانبية أو ارتفاع التكلفة أو ضعف فعاليتها لدى بعض الأشخاص.أما العلاج الجنسي، فيساعد على تقليل قلق الأداء، وتحسين التواصل بين الشريكين، واستعادة الثقة الجنسية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة، وطول فترات الانتظار، والقيود الجغرافية، إضافة إلى الوصمة الاجتماعية التي تمنع كثيرين من طلب المساعدة.

الأجهزة الذكية تدخل خط العلاج

في السنوات الأخيرة، بدأت التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في علاج ضعف الانتصاب، من خلال أدوات ذكية توفر تقييما أكثر دقة للحالة، وتساعد في تصميم خطط علاج أكثر تخصيصا لكل مريض.

ومن أبرز هذه الابتكارات حلقات القضيب الذكية، وهي أجهزة قابلة للارتداء توضع حول القضيب أثناء النوم أو النشاط الجنسي، وتقوم بقياس قوة الانتصاب ومدته بشكل مستمر، مع تخزين البيانات إلكترونيا عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

وتوفر هذه الأجهزة معلومات أكثر دقة من اعتماد الطبيب على وصف المريض فقط، كما تساعد في معرفة ما إذا كانت المشكلة مستمرة أو مرتبطة بظروف معينة، إضافة إلى متابعة تحسن الحالة مع العلاج. ومن بين هذه الأجهزة جهاز Techring الذي يمكن استخدامه بسهولة داخل المنزل، ما يمنح المريض خصوصية أكبر.

الواقع الافتراضي لفهم الحالة بدقة أكبر

يبرز الواقع الافتراضي كأداة جديدة في دراسة ضعف الانتصاب، إذ يتيح خلق بيئات رقمية تحاكي مواقف الحياة الواقعية، بما يسمح للباحثين بدراسة الاستجابات الجنسية والانتصاب في ظروف أكثر دقة وتحكما.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الرجال المصابين بضعف الانتصاب يُظهرون استجابات مختلفة داخل بيئات الواقع الافتراضي مقارنة بغيرهم، سواء من حيث مستوى الإثارة أو مدة الانتصاب.

ولا يقتصر دور الواقع الافتراضي على التشخيص فقط، بل قد يساعد أيضا في تحديد المواقف الأكثر صعوبة للمريض، سواء كانت مرتبطة بنشاط معين، أو بعلاقته مع الشريك، أو بعوامل بيئية ونفسية، ما يتيح وضع خطة علاج أكثر دقة وملاءمة.

الطب التجديدي.. أمل جديد للعلاج

يتجه الطب الحديث أيضا نحو العلاجات التجديدية التي تهدف إلى إصلاح الأنسجة المتضررة بدلا من الاكتفاء بعلاج الأعراض فقط، وتشمل هذه الأساليب البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والخلايا الجذعية، والعلاج بالموجات الصدمية منخفضة الشدة.

وتشير الدراسات الأولية إلى نتائج واعدة، خاصة في تحسين تدفق الدم إلى القضيب وتحفيز نمو الأوعية الدموية، إلا أن هذه العلاجات لا تزال في المرحلة التجريبية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية لإثبات فعاليتها وسلامتها على المدى الطويل.

أجهزة الشفط تعود بتقنيات أكثر تطورا

لا تزال أجهزة الشفط من الخيارات العلاجية المهمة، رغم استخدامها منذ عقود. وتعتمد هذه الأجهزة على خلق ضغط سلبي حول القضيب لجذب الدم إليه، ثم تثبيت الانتصاب باستخدام حلقة ضغط.

وقد شهدت هذه الأجهزة تطورا ملحوظا، إذ أصبحت النماذج الحديثة تعمل بالبطارية، وأكثر هدوءا، ويمكن ربط بعضها بتطبيقات ذكية، ما يجعل استخدامها أكثر راحة وأقل إحراجا مقارنة بالنماذج التقليدية.

ويُفضل هذا الخيار لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الأدوية أو يفضلون الطرق غير الدوائية، كما يمكن استخدامه إلى جانب العلاجات الأخرى لتعزيز النتائج.

ويرى الباحثون أن هذه التطورات مجتمعة تمثل بداية مرحلة جديدة في علاج ضعف الانتصاب، تقوم على بيانات أكثر دقة، وعلاج أكثر تخصيصا، ورعاية صحية تركز على احتياجات المريض بشكل أكبر.

المصدر: ميديكال إكسبريس