لماذا تصاب بجفاف العين بكثرة فى الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، يركز معظم الناس على الجفاف وضربة الشمس والإرهاق، ولكن هناك مشكلة صيفية أخرى صامتة يتجاهلها الكثيرون، وهي جفاف العينين، حيث يلاحظ الأطباء ارتفاعًا ملحوظًا في حالات جفاف العين خلال موجات الحر، نتيجة للجفاف، واستخدام مكيفات الهواء، والغبار، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، وفقا لموقع تايمز ناو

لماذا يزداد جفاف العين في الصيف؟

السبب هو الحرارة، ومكيف الهواء، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات يمكن أن يكون الطقس الحار قاسياً على العينين، مما يؤدي غالباً إلى احمرارهما وشعور دائم بالجفاف.

وتزداد هذه الحالة، التي غالباً ما ترتبط بمتلازمة جفاف العين، سوءاً في فصل الصيف بسبب الحرارة والجفاف والتعرض لأجهزة التكييف والغبار.

لماذا تؤثر موجات الحر على العينين؟

قد يكون الطقس الحار قاسياً بشكلٍ مفاجئ على عينيك. خلال موجة الحر، يفقد الجسم المزيد من السوائل عن طريق التعرّق، مما يقلل من إنتاج الدموع. وهذا يؤدي إلى جفاف العينين واحمرارهما وتهيّجهما والشعور بوجود رمل فيهما. وتزيد درجات الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة والتلوث من تفاقم انزعاج العين.

أحد الأسباب الرئيسية الأخرى مكيف الهواء فبينما يُبرد المكان، فإنه يُزيل الرطوبة من الهواء، مما يُسرّع تبخر الدموع.

أضف إلى ذلك ساعات طويلة من استخدام الشاشات – حيث ينخفض معدل رمش العين بشكل ملحوظ – فتتعرض العينان لإجهاد مستمر.

يُمكن لمكيف الهواء أن يُساعد في تبريد المكان، ولكنه قد يُجفف الهواء في الداخل وهذا قد يُفاقم حالة العين، خاصةً إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في مكان مُكيف.

الأعراض الشائعة لمتلازمة جفاف العين

يقول الأطباء إن الكثير من الناس يتجاهلون العلامات المبكرة، والتي قد تتفاقم مع مرور الوقت، انتبه لما يلي:

إحساس بالحرق أو اللسع

احمرار

تشوش الرؤية

الحساسية للضوء

الشعور وكأن شيئاً ما عالق في عينك

إذا تُركت هذه الأعراض دون علاج، فقد تؤثر على الراحة اليومية وحتى على صحة العين على المدى الطويل

حافظ على رطوبة جسمك

الترطيب الكافي أحد أبسط الحلول وأكثرها فعالية. فشرب كمية كافية من الماء يُساعد على تنظيم إفراز الدموع والحفاظ على ترطيب العينين بشكل طبيعي.

كما يُساعد تناول كمية كافية من الماء خلال اليوم على الحفاظ على مستوى الرطوبة الطبيعي للعين.

تُساهم الأطعمة الغنية بالماء في توفير ترطيب إضافي للعينين لذا، احرص على إدراج الأطعمة المرطبة في نظامك الغذائي، مثل:

الخيار

البطيخ

الحمضيات البرتقال والليمون

يمكنك أيضاً إضافة ماء جوز الهند أو اللبن الرائب لتعويض الأملاح المفقودة. وينصح الخبراء بالحد من تناول الكافيين والمشروبات السكرية، لأنها قد تزيد من الجفاف.

احمِ عينيك من الشمس والغبار

الخروج إلى الهواء الطلق دون حماية قد يعرض عينيك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، والرياح الحارة، وجزيئات الغبار. ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية لا يحمي عينيك من أشعة الشمس فحسب، بل يمنع أيضًا جفافها وتلفها على المدى الطويل.

إذا كنت تعيش في منطقة متربة أو عاصفة، فإن ارتداء النظارات الواقية يصبح أكثر أهمية.

اتبع قاعدة 20-20-20

في عالمنا الرقمي اليوم، بات استخدام الشاشات أمراً لا مفر منه. لكن الإفراط في استخدامها يقلل من معدل الرمش، وهو أمر ضروري لتوزيع الدموع بالتساوي على سطح العين. يقول الدكتور باسو: “يؤدي استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة إلى انخفاض معدل الرمش، وهو أمر بالغ الأهمية لتوزيع الدموع بشكل متساوٍ على سطح العين. ويزداد هذا التأثير وضوحاً في الأجواء الحارة”.

اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

تناول الطعام لتحسين صحة العين

يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في ترطيب العين ووظيفتها. يتضمن ذلك:

الأطعمة الغنية بأوميجا 3، والتي تشمل الجوز وبذور الكتان

فيتامين أوالأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج مثل الخضراوات الورقية الخضراء والجزر والحمضيات

تساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل الالتهاب ودعم جودة الدموع.

لا تهمل النوم

قد يؤدي نقص النوم إلى تفاقم جفاف العين والإرهاق. يساعد اتباع روتين نوم منتظم على تعافي العينين والحفاظ على توازن الدموع بشكل صحي.

