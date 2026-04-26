دراسة : كثرة القيلولة تُنذر بتدهور الصحة

تُعدّ القيلولة عادة شائعة بين البالغين في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف الأمريكيين في منتصف العمر وكبار السن ينامون قيلولة منتظمة خلال النهار. وتؤكد دراسات أخرى باستمرار أن القيلولة أكثر شيوعًا بين كبار السن مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى.

ومثل معظم البالغين، يحتاج كبار السن إلى حوالي 8 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على صحة مثالية. ومع ذلك، فإن عوامل متعددة، مثل التغيرات المرتبطة بالعمر في الساعة البيولوجية وأنماط النوم، والحالات الصحية، والأدوية، والمعتقدات الثقافية، وتغيرات نمط الحياة، قد تُصعّب النوم وتُسهم في زيادة انتشار القيلولة.

وسلطت دراسة جديدة الضوء على أن كبار السن يميلون إلى أخذ قيلولة بشكل متكرر، ولمدة أطول، وفي وقت مبكر من اليوم مع تقدمهم في العمر.

وربطت الدراسة بين زيادة مدة القيلولة وتكرارها مع مرور الوقت وارتفاع خطر الوفاة، ورغم أن هذا الارتباط لا يُثبت السببية، إلا أنه يُشير إلى أن التغيرات في أنماط القيلولة قد تعكس تدهورًا صحيًا كامنًا أو اضطرابًا في إيقاعات الجسم.

ويمكن أن يكون رصد التغيرات في القيلولة خلال النهار بمثابة مؤشر إنذار مبكر بسيط لتحديد كبار السن الذين قد يحتاجون إلى مزيد من التقييم الطبي.

