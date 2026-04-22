ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟.. أطعمة أساسية بعد سن الستين

توصي الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، أخصائية أمراض القلب والتغذية، بتناول جبن القريش بعد سن الستين للوقاية من فقدان العضلات الناتج عن ضعف امتصاص البروتين.ووفقا لها، فإن بروتين الحليب أسهل هضما من بروتين اللحوم. كما يُعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين، حيث يساعد الكولين الموجود فيه على دعم الوظائف الإدراكية.وتُسهم الأجبان الصلبة، والطحينة، والزبدة في تعويض الكالسيوم وفيتامين B12، اللذين يلعبان دورا في دعم صحة العظام. كما تُعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والكرنب مصدرا مهما لأحماض أوميغا-3 الدهنية، إلا أنه يُنصح بطهيها على البخار لفترة قصيرة قبل تناولها لتقليل محتواها من حمض الأوكساليك.

وتقول:

“من المهم جدا التأكد من احتواء النظام الغذائي على أحماض أوميغا-3 الدهنية، إذ يرتبط ارتفاع مستواها في خلايا الدم الحمراء لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عاما بتباطؤ تدهور المادة الرمادية في الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. وتُعد الأسماك الدهنية من أغنى مصادر هذه الأحماض.”

وعموما، تنصح أخصائية التغذية كبار السن بما يلي:

تجنب الإفراط في تناول الطعام والحد من استهلاك الدهون والكربوهيدرات، مع تناولها باعتدال.

الوقاية من تصلب الشرايين، إذ تُعد أمراض الأوعية الدموية من أبرز أسباب انخفاض متوسط العمر المتوقع، لذا يُنصح بتناول الأسماك ومنتجات الألبان المخمرة والفواكه والخضراوات، لما لها من دور في خفض الكوليسترول.

اعتماد نظام غذائي صحي ومتنوع وفق الاحتياجات الصحية الفردية.

ضمان توازن الغذاء واحتوائه على العناصر الأساسية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه.

أن يكون الطعام سهل الهضم.

تحفيز الشهية، إذ يعاني كثير من كبار السن من ضعفها، ويمكن تحسينها بإضافة بعض التوابل مثل البصل والثوم والأعشاب.

المصدر: gazeta.ru +وكالات