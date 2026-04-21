هل تحتاج لعملية زراعة قلب؟.. خبراء يكشفون العلامات التحذيرية الخطيرة

أصبحت زراعة القلب من أهم الحلول الطبية المنقذة للحياة في الحالات المتقدمة، غير أن هذا الإجراء لا يلجأ إليه الأطباء إلا في ظروف خاصة، ما يطرح تساؤلًا مهمًا: متى تصبح زراعة القلب ضرورة حتمية؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقا لموقع تايمز ناو.

أكد خبراء أمراض القلب أن زراعة القلب ليست إجراءً اعتياديًا، بل تُعد الخيار الأخير للمرضى الذين لم تعد العلاجات التقليدية تُحقق لديهم أي تحسن يُذكر. ومن هنا، تبرز أهمية التعرف المبكر على العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الحاجة لهذا التدخل الجراحي الحاسم.

ما هي زراعة القلب؟

زراعة القلب هي عملية جراحية يتم خلالها استبدال قلب مريض بآخر سليم من متبرع وتُستخدم هذه العملية عادةً في حالات قصور القلب في مراحله النهائية، عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة رغم تلقي العلاج الدوائي أو الخضوع لإجراءات طبية أخرى.

قصور القلب المتقدم.. السبب الأبرز

قصور القلب المتقدم السبب الأكثر شيوعًا لزراعة القلب، حيث يفقد القلب قدرته على تلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل ملحوظ.

أبرز العلامات التحذيرية

ضيق شديد في التنفس حتى أثناء الراحة

إرهاق مستمر وضعف عام

تورم في الساقين أو البطن

صعوبة في أداء الأنشطة اليومية البسيطة

استمرار هذه الأعراض رغم العلاج يشير إلى ضرورة تقييم الحالة للنظر في إمكانية زراعة القلب.

تكرار دخول المستشفى.. مؤشر خطير

يُعد تكرار دخول المستشفى بسبب تفاقم أعراض قصور القلب علامة تحذيرية مهمة. وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق تنفس حاد وقد يتسبب في مضاعفات أخرى مثل تدهور وظائف الكلى.

انخفاض القدرة البدنية

عندما تنخفض قدرة المريض على ممارسة الأنشطة البدنية، حتى البسيطة منها، فإن ذلك يدل على أن القلب لم يعد قادرًا على دعم وظائف الجسم بشكل طبيعي، وهو ما يعزز الحاجة إلى تقييم خيار زراعة القلب.

حالات أخرى تستدعي الزراعة

تشمل الحالات التي قد تستدعي زراعة القلب أيضًا:

الذبحة الصدرية التي لا تستجيب للعلاج

اضطرابات نظم القلب الخطيرة

أمراض القلب الهيكلية الحادة

وتُشير هذه الحالات إلى فشل العلاجات التقليدية في السيطرة على المرض.

من هم المؤهلون للعملية؟

لا يُعد جميع المرضى المصابين بأمراض القلب مؤهلين لزراعة القلب، إذ يخضع المريض لتقييم دقيق يشمل حالته الصحية العامة وقدرته على تحمل الجراحة وفترة التعافي.

ومن العوامل التي قد تؤثر على الأهلية:

وجود عدوى نشطة

أمراض شديدة في الرئتين أو الكلى

الإصابة بالسرطان

التدخين

ضعف الالتزام بالعلاج والتعليمات الطبية

كما تلعب الصحة العامة والعمر دورًا مهمًا في تحديد فرص نجاح العملية.

هل يمكن تحسين فرص الأهلية؟

أسهمت التطورات الطبية الحديثة في توسيع نطاق المرضى المؤهلين لزراعة القلب، من خلال:

استخدام أجهزة دعم القلب

تحسين إدارة الأمراض المصاحبة

إجراء جراحات السمنة لتحسين الحالة الصحية العامة

الحياة بعد زراعة القلب

لا تقتصر زراعة القلب على إجراء جراحي فقط، بل تتطلب التزامًا دائمًا من المريض، يشمل:

تناول أدوية مثبطة للمناعة لمنع رفض القلب المزروع

المتابعة الطبية المنتظمة

الالتزام بنمط حياة صحي

ومع الالتزام بهذه التعليمات، يمكن للمرضى التمتع بحياة أطول وأكثر استقرارًا.

أهمية التوقيت المبكر

يُعد التوقيت عاملًا حاسمًا في نجاح زراعة القلب، إذ إن التقييم المبكر للحالة يُحسن من فرص النجاح ويقلل من المخاطر.

أما التأخر في اتخاذ القرار فقد يؤدي إلى تدهور الحالة إلى درجة تمنع إجراء العملية.

تصبح زراعة القلب ضرورية عندما:

تتفاقم أعراض المرض

تفشل العلاجات التقليدية

تتدهور جودة حياة المريض بشكل واضح

لذا، فإن الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل ضيق التنفس المستمر أو الإرهاق الشديد أو تكرار دخول المستشفى، يُعد خطوة أساسية نحو التدخل الطبي في الوقت المناسب، وقد يكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ الحياة.

