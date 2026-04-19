منتجات تخفض خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر

اكتشف علماء صينيون أن تناول كمية كبيرة من الكالسيوم من منتجات الألبان يخفض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.وتشير مجلة Food & Function، إلى أن التنكس البقعي مرض مزمن يصيب الشبكية، ويتلف البقعة الصفراء، وهي الجزء المسؤول عن الرؤية المركزية. ويظهر غالبا بعد سن 55 عاما، وهو أكثر انتشارا بين النساء بمقدار الضعف تقريبا.وتتراكم في النوع الجاف من التنكس البقعي، رواسب صفراء في الشبكية، ما يعيق تدفق الدم الطبيعي إليها. أما في النوع الرطب، فتبدأ الأوعية الدموية بالتكاثر في البقعة الصفراء، ما يسبب تورما ونزيفا.وقد شملت الدراسة 568 شخصا، من بينهم مرضى تم تشخيصهم بهذا المرض ومتطوعون أصحاء. وحلل الباحثون النظام الغذائي للمشاركين وقارنوا تناول الكالسيوم بصحة البصر. ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الكالسيوم انخفض لديهم خطر الإصابة بالمرض إلى النصف تقريبا.واكتشف الباحثون، أن التأثير الأبرز كان لدى المشاركين الذين حصلوا على الكالسيوم من منتجات الألبان، حيث ارتبط الاستهلاك المنتظم للحليب والزبادي بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالتنكس البقعي. وكان هذا الارتباط أقوى لدى الأشخاص الذين تناولون كمية قليلة من الكالسيوم في البداية – أقل من 800 ملغ لكل 2000 سعرة حرارية يوميا.

والمثير في الأمر، أن الكالسيوم الموجود في الحليب المجفف والمصادر النباتية مثل الخضروات والبقوليات، لم يكن له تأثير إحصائي على خطر الإصابة بالمرض.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، ولكنها تشير إلى دور محتمل للنظام الغذائي في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن. ويعتقدون أن إدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي قد يكون وسيلة بسيطة وميسورة التكلفة للحفاظ على صحة البصر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم.

المصدر: gazeta.ru