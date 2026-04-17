“الروس لا يركعون إلا لربط أحذيتهم”.. فيتسو ينتقد استراتيجية الاتحاد الأوروبي “المعيبة” حيال موسكو

اعتبر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا معيبة وغير قابلة للتطبيق وغير فعالة، منتقدا تركيز أوروبا على الحرب مع روسيا بدلا من السلام والتعاون.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيتسو خلال اجتماع مع الطلاب، ونشرت على قناة الحكومة السلوفاكية على منصة “يوتيوب” أمس الخميس.وقال فيتسو: “هناك استراتيجية معينة (للاتحاد الأوروبي) تهدف إلى إخضاع روسيا، لكني أعتبر هذه الاستراتيجية معيبة وغير قابلة للتطبيق لأنها لا تجدي نفعا”.وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي: “على مدى أربع سنوات، وأنا أقرأ في الصحف عن أن ‘الروس راكعون’، لكنهم ليسوا كذلك.. الروس يقولون ببراعة بالغة: لا نركع إلا لربط أحذيتنا، وليس لأن أحدا يريد منا ذلك”.وأشار فيتسو إلى أن الاتحاد الأوروبي “لا يزال لا يؤمن بضرورة” مبادرات السلام، و”لا يزال يتحدث فقط عن الحرب والحرب، ثم الحرب”، معتبرا أن “ذلك خطأ فادح (من جانب الاتحاد الأوروبي)”.

وكان فيتسو دعا الاتحاد الأوروبي مرارا إلى الحوار مع روسيا والتراجع عن حظر استيراد موارد الطاقة منها. وقال في وقت سابق هذا الشهر إنه “يجب رفع جميع العقوبات السخيفة التي تحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، وإطلاق مبادرة مستقلة للاتحاد الأوروبي لإنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة واتخاذ قرارات حازمة لاستعادة عمل أنبوب “دروجبا” للنفط”.

وأكد فيسو أن سلطات بلاده واثقة من أن خط أنابيب “دروجبا”، الذي تعتمد عليه سلوفاكيا إلى حد بعيد، لم يتضرر جراء قصف روسي كما تدعي كييف، وأنه في حالة مرضية وصالح للعمل.

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار الخميس، إن بلاده ستعرقل الحزمة الـ 20 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم يتدفق النفط الروسي مجددا إلى البلاد عبر خط أنابيب “دروجبا” عبر أراضي أوكرانيا.

