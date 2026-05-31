القبض على ٦ متهمين بتزييف وتجارة الذهب المقلد بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضبط ٦ أشخاص فى محافظة الغربية، يشكلون تشكيلاً عصابيًا للنصب والاحتيال على المواطنين عبر تصنيع وترويج جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة فى حى السلام بالقاهرة، حيث ضُبط بحوزتهم ٦٣ جنيهًا ذهبيًا مزيفًا، و٥ سبائك مقلدة مختلفة الأوزان، و١٨ غلافًا فارغًا لشركات ذهب، فضلاً عن أدوات التصنيع وفواتير مزورة، وذلك فى إطار خطة الأمن العام لمكافحة جرائم التزييف.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام كشفت عن قيام المتهمين الـ ٦، والذين تبين أن لـ ٤ منهم سوابق وجنايات مماثلة، بإدارة ورشة مؤجرة فى حى «السلام» بالقاهرة لتصنيع الذهب الزائف، موضحًا أن أسلوبهم الإجرامى اعتمد على صهر معدن النحاس وتشكيله عبر قوالب خاصة، ثم تلميعه بمواد كيميائية لمنحه بريق الذهب الحقيقى.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد التشكيل كانوا يعمدون إلى شراء جنيهات ذهبية أصلية مغلفة للاستحواذ على أغلفتها الرسمية، ثم يستبدلون الذهب الأصلى بالقطع النحاسية المقلدة ويعيدون إغلاقها، ليتم بيعها لاحقًا للمواطنين بموجب فواتير مزورة تحمل أختامًا منسوبة لمحلات مصوغات شهيرة لإيهام الضحايا بمشروعية مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين فى محافظة الغربية، وعُثر بحوزتهم، إلى جانب العملات والسبائك المزيفة، على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، و١٠ هواتف محمولة، و٦ فواتير فارغة ممهورة بأكلاشيهات مزورة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب ٦ وقائع سابقة بذات الأسلوب، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فى حين جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة عدم شراء المشغولات الذهبية إلا من المنافذ والشركات الموثوقة والمصرح لها قانونًا.

