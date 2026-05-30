أعلام ترفرف وسيادة تتلاشى!

قبل أيام، مرت الذكرى الثالثة والستون لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التى اعتبرها الأفارقة رمزا للتحرير. لكن مرور السنين أبعد القارة السمراء كثيرا عن التحرير بكل معانيه. الواقع يقول إن التدخل والنفوذ والسيطرة الأجنبية فى أعلى المراحل. يثور تساؤل يردده أفارقة كثيرون حاليا: هل تحررنا حقا؟. فى القرن التاسع عشر، هجم المستعمرون الأوروبيون على القارة. نهبوا الثروات واستعبدوا البشر وتقاسموا النفوذ، كما لم يحدث فى منطقة أخرى من العالم. ثم أثمر النضال والكفاح عن استقلال معظم الدول الأفريقية خلال العقود الثلاثة التى تلت منتصف القرن العشرين. رفعت الدول الإعلام وألفت الأناشيد الوطنية واعتبر الزعماء أن التحرر السياسى هو الغاية والأمل.

للأسف، لم يتم الحفاظ على هذا الاستقلال السياسى. التدخلات السياسية والعسكرية من المستعمر القديم عادت، وظهر مستعمرون جُدد منتهزين تفجر الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والنزاعات الحدودية لإعادة ما مضى، ولكن بشكل يناسب العصر الحديث. لم يتوقف الأمر عن ذلك. حدثت هجمة كبرى على القارة. هذه المرة ليست أوروبية فقط. بل أمريكية وصينية وتركية وإسرائيلية وقوى أخرى تتطلع لدور دولى وإقليمى، ولن يكون ذلك إلا على حساب القارة المغلوبة على أمرها. المدخل الجديد للاستعمار الجديد هو الاقتصاد بكل مجالاته. حدث ما يشبه تقسيم الأدوار بين المستعمرين الجُدد. الغرب (أمريكا وأوروبا) ركز على الاستثمارات البترولية والتعدينية والتسليح والشؤون الأمنية. الصين اختارت بناء البنية التحتية كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية وغيرها عبر الديون الهائلة التى ترزح تحتها دول أفريقية عديدة. استهدفت أيضاً تأمين سلاسل إمداد المعادن النادرة الضرورية لصناعات المستقبل والذكاء الاصطناعى.

تركيا تقدم نفسها كشريك بلا ماض استعمارى دامجة بين القوة الناعمة كالمساعدات والمنح التعليمية، والقوة الصلبة خاصة السلاح. إسرائيل تركز على الاختراق الدبلوماسى والاستراتيجى من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة فى مجالات الأمن السيبرانى ومكافحة الإرهاب والزراعة الذكية ومواجهة الجفاف. تستهدف تأمين اعتراف دبلوماسى يكسر عزلتها الدبلوماسية وتأمين موطئ قدم فى الممرات المائية الحيوية مثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب. اعترافها بأرض الصومال يصُب فى هذا الاتجاه. أخطر ما تواجهه القارة حاليا «فخ الديون» الذى تورطت فيه دول كثيرة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على البنية التحتية الرقمية. هذه الشركات، إما تمول، أو تمتلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الحوسبة السحابية. مفكرون أفارقة باتوا مقتنعين أن الاستغلال الرقمى هو الجبهة الجديدة للاستعمار.يترافق مع كل ذلك تفشٍ واسع للفساد وسوء الإدارة وتجاوزات ضد المواطنين مع عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية وتلاشى الموجة الديمقراطية التى عبرت أفريقيا قبل عقدين من الزمان. وسط كل هذه التغيرات السلبية، ينسى الناس خطابات الحرية والاستقلال السياسى والاقتصادى التى رددها زعماء مثل عبدالناصر ونكروما ولومومبا وسيكوتورى. لم يعد لها محل من الإعراب. الوعود لم تتحقق والآمال تبخرت.. والاحتفالات بيوم أفريقيا مجرد استعراض لكلمات وشعارات ليست موجودة فى الواقع. أفريقيا فى حاجة إلى حركة تحرير جديدة.. من الديون والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، ومن الفساد وتردى الأوضاع المعيشية وانسحاق المواطن. الأعلام والأناشيد الوطنية وحدها لا تكفى.

عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم

