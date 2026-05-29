عن تمهيد أردوغان الطريق لانتخابات مبكرة، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:

دعا رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى عقد مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري، خلال 45 يومًا، لتحديد من يقود قوة المعارضة الرئيسية الوحيدة في تركيا.

يافاش ليس فحسب أحد أبرز شخصيات المعارضة التي لا تزال طليقة في تركيا، بل هو أيضًا المسؤول عن فوز حزب الشعب الجمهوري على أردوغان.

وقد ذكر المحلل السياسي التركي فاتح عتيق أن الحزب يواجه الآن خطر الانقسام إلى ثلاث كتل: الأولى، وهي الأصغر، ستتألف من أنصار كمال كليجدار أوغلو؛ والثانية من متحالفين مع أوزغور أوزيل، الذي يُعد فعليًا خليفة إمام أوغلو المسجون؛ أما الثالثة، فستضم الحلفاء الذين انضموا إلى الحزب لمجرد رغبتهم في رحيل أردوغان عن السلطة. ستتنافس الفصائل الثلاث على الناخبين أنفسهم، وهذا يصب في مصلحة أردوغان.

وبينما يدعو خصومه المعارضة إلى الحفاظ على وحدتها، يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المعلقين الأجانب يشككون أيضًا في الانهيار الوشيك للنظام الذي أسسه أردوغان. وليس من قبيل المصادفة أن تتناول وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، السؤال عمّن قد يرشحه الرئيس الحالي، البالغ من العمر 71 عامًا، لخلافته في الحكم لاستمرار نهجه. هناك العديد من المرشحين: نجل الرئيس بلال، وصهره سلجوق بيرقدار، ووزير الخارجية الحالي وضابط المخابرات السابق هاكان فيدان. وتتفق جميع التوقعات على أمر واحد: سيكون المرشح من الدائرة المقربة لأردوغان، وليس من خارجها.

