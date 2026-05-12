عن الدور المهم الذي يلعبه فيلق أفريقيا (الروسي)، كتب رسلان دميتريف، في “أرغومينتي إي فاكتي”:

يُحاط عمل فيلق أفريقيا التابع لوزارة الدفاع بسرية عسكرية مشددة. وتصدر الوزارة بيانات صحفية قليلة، كما أن عددًا محدودًا من مقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت يُظهر بعض المعارك.. المعلومات شحيحة للغاية. وقد تمكنت وكالة “المبادرة الأفريقية” من عرض عمل الفيلق في مالي من الداخل، من خلال إنتاج فيلم وثائقي بعنوان “فيلق أفريقيا: خط المواجهة في الساحل”.

لقد تصدرت مالي عناوين الأخبار قبل أسبوعين عندما شنّ مسلحون من جماعات إرهابية مختلفة هجومًا واسع النطاق في محاولة لتنفيذ انقلاب. وقال رئيس تحرير وكالة أنباء المبادرة الأفريقية، أرتيوم كورييف: “لقد بدأنا بتصدير الأمن، وهذا أمرٌ فعّال. يتحدث دونالد ترامب عنه كثيرًا، لكن لسببٍ ما، بلا فائدة، بينما حققنا نحن النجاح. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولكن على الرغم من كل هذا، تمكّنا من الحفاظ على وحدة مالي عندما حاول الفرنسيون، باستخدام الإرهابيين، الإطاحة بحكومة مالي الموالية لروسيا، ورأى الجميع فعالية قواتنا، الجميع رأى ذلك”. وأشار إلى أنه “في اليوم التالي للهجوم، أُعيد افتتاح مطار موديبو كيتا في باماكو، وبعد بضعة أيام رُفع حظر التجول”.

وأضاف: “لقد واجهنا مقاومةً هائلةً من الطابور الخامس، ومن الوطنيين (الروس) الغاضبين الطيبين ولكن الجاهلين بحقائق العصر، فقالوا: لماذا نعود إلى أفريقيا؟ إنه إهدارٌ للمال؛ لسنا بحاجةٍ إلى أفريقيا. في الفيلم، أظهرنا أن جبهة الساحل لا تقل أهميةً عن العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)”. وأشار كورييف إلى “إننا نضرب (هناك) نقاط ضعف الفرنسيين، ونسلبهم مواردهم”.

