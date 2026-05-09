سليمى إسحاق: إسرائيل تعتبر مصر عدوها الأول لأنها تخاف من وزنها وتأثيرها فى المنطقة

قالت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة فى السودان، سُليمى إسحاق، إن إسرائيل تنظر إلى مصر باعتبارها «العدو الأول» بسبب ثقلها الإقليمى وقدرتها على التأثير فى معادلات الشرق الأوسط، معتبرة أن التحركات المصرية فى ملفات غزة والسودان ولبنان أسهمت فى تعطيل مخططات إعادة رسم المنطقة.

وأضافت إسحاق، فى حوار خاص مع «المصرى اليوم» ضمن سلسلة حوارات «مستقبل الشرق الأوسط» أن تصريحات الباحث الإسرائيلى ذى الخلفية الاستخباراتية مردخاى كيدار، التى وصف فيها مصر بأنها «العدو الأول لإسرائيل»، تعكس حجم القلق الإسرائيلى من الدور المصرى، موضحة أن “مصر تُعد من أكبر القوى العربية، وحدودها الجغرافية مع إسرائيل تمنحها أهمية خاصة، كما أن قدرتها على إدارة التوازنات الإقليمية تجعلها قوة يُحسب لها حساب».وأكدت الوزيرة السودانية أن «التحركات المصرية، بدءًا من الحرب على غزة مرورًا بلبنان ووصولًا إلى السودان، لعبت دورًا مهمًا فى تعطيل وإفشال مخططات ترسيم المنطقة»، مشيرة إلى أن وجود القاهرة فى مختلف المعادلات العربية والأفريقية يجعل تجاوزها أمرًا مستحيلًا.ورأت إسحاق أن الشرق الأوسط يعيش حاليًا مرحلة «إعادة تشكيل شاملة» تقوم على الحروب بالوكالة واستراتيجيات التفكيك الداخلى للدول، موضحة أن المنطقة انتقلت من مرحلة «توظيف الإرهاب» إلى نمط أكثر تعقيدًا يعتمد على زعزعة الدول من الداخل عبر الصراعات الممتدة.وقالت إسحاق إن ما جرى فى السودان يمثل نموذجًا لهذا التحول، معتبرة أن الحرب هناك ليست مجرد صراع داخلى، وإنما جزء من “هندسة جديدة للشرق الأوسط” تُستخدم فيها أدوات متعددة لإعادة توزيع النفوذ والسيطرة على الممرات الاستراتيجية.

وأضافت الوزيرة السودانية أن تنظيمات مثل «داعش» و«بوكو حرام» لم تكن «وليدة الصدفة»، بل جرى استخدامها وظيفيًا ضمن ترتيبات إقليمية ودولية، قبل الانتقال لاحقًا إلى مرحلة الحروب بالوكالة والتفكيك الذاتى للدول.

وحذرت الوزيرة السودانية من التحركات الإسرائيلية فى البحر الأحمر والقرن الأفريقى، معتبرة أن اعتراف إسرائيل بما يسمى «صوماليلاند» يكشف اتجاهًا متزايدًا نحو “عسكرة الممرات البحرية”، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى.

وقالت إن إسرائيل تسعى إلى تحويل بعض المناطق فى القرن الأفريقى إلى منصات نفوذ عسكرى وأمنى، مضيفة أن «مساعى إسرائيل لتدشين قاعدة عسكرية فى البحر الأحمر تمثل قنبلة موقوتة تهدد استقرار الإقليم بأكمله».

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على «تفكيك البيئات الداخلية قبل فرض النفوذ»، موضحة أن تل أبيب تعتمد على خلق بؤر صراع وتفجير التناقضات الداخلية بما يسمح لها بإعادة تشكيل خرائط النفوذ فى المنطقة.

وفى ما يتعلق بالسودان، شددت الوزيرة على أن مصر كانت الدولة العربية الأكثر إدراكًا لطبيعة ما يجرى هناك، موضحة أن القاهرة تعاملت مبكرًا مع الحرب باعتبارها حربًا بالوكالة تستهدف الدولة الوطنية السودانية.

وقالت إن «مصر دعمت دولة المؤسسات فى مواجهة سيناريو التفكيك، وكانت سندًا إقليميًا مهمًا للسودان»، مضيفة أن انخراطها فى المسارات السياسية الخاصة بالأزمة السودانية منح السودانيين قدرًا من الطمأنينة.

وأكدت إسحاق أن وجود مصر فى الملفات الحساسة، سواء فى غزة أو السودان أو لبنان، يمنح الإقليم «قدرًا من التوازن»، لأن الأمن القومى المصرى يرتبط بشكل مباشر باستقرار هذه الساحات.

كما دعت إسحاق إلى إعادة إحياء فكرة «القوة العربية المشتركة»، معتبرة أن تعثر هذا المشروع يعود إلى خشية بعض القوى الدولية والإقليمية من أى تكتل عربى قادر على إعادة صياغة موازين القوة.

وأضافت أن المنطقة بحاجة إلى تحالفات عربية مستقلة اقتصاديًا وأمنيًا بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن مستقبل الشرق الأوسط بات مرهونًا بقدرة الدول العربية على بناء تكتلات تحمى مصالحها الاستراتيجية.

وفى سياق متصل، حذرت الوزيرة السودانية من أن استمرار الحرب فى السودان قد يؤدى إلى تداعيات إقليمية واسعة تشمل القرن الأفريقى والساحل وغرب أفريقيا، لافتة إلى أن أى سيناريو لتقسيم السودان سيخلق بؤر صراع جديدة ويهدد الأمن الإقليمى.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام «مرحلة شديدة الخطورة»، فى ظل استمرار محاولات إعادة تشكيلها عبر الحروب الممتدة والتدخلات الخارجية، معتبرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية العربية بات معركة مصيرية تتجاوز حدود كل دولة على حدة.

