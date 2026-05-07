هل هو رد على “العوضي”؟.. وزارة الصحة المصرية تصدر منشورا عن “الفول والبيض” يثير عاصفة من الجدل

أثار منشور توعوي نشرته وزارة الصحة المصرية عبر منصاتها الرسمية حول مكونات “الفطور الصحي”، موجة واسعة من الجدل والتفاعل المتباين بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وربط الكثيرون بين نصائح وزارة الصحة المصرية وبين “نظام الطيبات” للطبيب المصري الراحل المثير للجدل ضياء العوضي.

وكانت وزارة الصحة قد اقترحت في منشورها وجبة تتكون من “الفول، والبيض، والخبز البلدي، والخضروات”، واصفة إياها بالتركيبة البسيطة والغنية بالفوائد، مع تقديم نصيحة بالاكتفاء بربع رغيف خبز وتناول كميات مناسبة من الخضار دون إفراط، وهو ما اعتبره البعض دعوة تقليدية للتغذية السليمة.

بينما رآه آخرون مخالفاً لتوجهات غذائية حديثة باتت تكتسب شعبية واسعة في الشارع المصري.

وانقسمت آراء المعلقين على المنشور بشكل حاد؛ حيث هاجم أنصار “نظام الطيبات” مقترح الوزارة، معتبرين أن إدراج البقوليات مثل الفول والمنتجات التي تحتوي على الجلوتين كوجبة أساسية هو “عك صحي” على حد وصفهم، مؤكدين تمسكهم بنظام العوضي الذي يمنع تناول الفول والبيض في الصباح، فيما سخر فريق آخر من التوصية بتناول الفول، مستحضرين مقولات شعبية قديمة تربط بين تناول البقوليات والخمول الذهني.

ولم يخلو الأمر من الانتقادات التي طالت استبعاد منتجات الألبان مثل “الجبن القريش” واللبن من قائمة الفطور المقترحة، حيث تساءل متابعون عن سبب غياب هذه العناصر الأساسية في السفرة المصرية الأصيلة لإكمال القيمة الغذائية.

بينما ذهب البعض الآخر لمقارنة نصائح الوزارة بما يتم الترويج له من قبل أطباء “التريند” الذين يطالبون بالامتناع تماماً عن الإفطار التقليدي.

