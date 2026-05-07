السعال المستمر عند الأطفال فى الصيف.. أعراض لا يجب تجاهلها وطرق الوقاية

قد يشير السعال المستمر لدى الأطفال خلال فصل الصيف إلى أكثر من مجرد نزلة برد موسمية، لذلك من المهم أن نكون على دراية بالأسباب المحتملة، والعلامات التحذيرية، ومتى يجب استشارة الطبيب، وفقًا لتقرير موقع تايمز أوف إنديا.

مع ارتفاع درجات الحرارة في شهري أبريل ومايو، يلاحظ معظم الآباء إصابة أطفالهم بسعال مستمر، وقد يعتقدون في البداية أن هذا السعال مجرد نزلة برد موسمية ناتجة عن تغيرات الطقس، ومع ذلك ينصح المختصون بأن ليس كل السعال في هذه المرحلة العمرية غير ضار، ففى بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أخرى تستدعي التدخل الطبي.

صحة الجهاز التنفسي للأطفال

وفقًا لأطباء الأطفال فإنه خلال هذه الأشهر، يكون التغير البيئي ذا أهمية كبيرة فيما يتعلق بصحة الأطفال، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة والغبار وحبوب اللقاح وتلوث الهواء قد يهيج الجهاز التنفسي لديهم، وهذا يشكل خطرًا أكبر على الأطفال، خاصة أولئك الذين يقضون معظم وقتهم في الهواء الطلق، إذ لا تزال الرئة لديهم في مرحلة النمو.

الحساسية الموسمية

ومن أكثر الأسباب الكامنة وراء السعال المستمر خلال فصل الصيف لدى الأطفال، هو التهاب الأنف التحسسي أو الحساسية الموسمية، فهذه الفترة تشهد ذروة انتشار حبوب اللقاح من الأشجار والنباتات، وقد يؤدي استنشاقها إلى تهيج الحلق والعطس وسيلان الأنف والسعال، وعلى عكس نزلات البرد، غالبًا ما يكون السعال الناتج عن الحساسية أطول أمدًا، وقد يشتد خلال فترة معينة من اليوم، وخاصة في الصباح أو المساء.

أسباب الربو السعالى

يُعد الربو السعالي اضطرابًا آخر ينبغي على الآباء معرفته، فلا يُعد الأزيز العرض الرئيسي لهذا النوع من الربو، بل السعال أيضًا، وقد يُعاني الأطفال من سعال جاف ومستمر، يتفاقم مع النشاط البدني، أو التعرض للغبار، أو في الليل، وقد يُؤدي ذلك إلى تأخير العلاج والتشخيص المناسبين.

تلوث الهواء وعلاقته بالسعال

يُعد تلوث الهواء عاملًا مهمًا آخر، فمع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد التلوث، لا سيما في المناطق الحضرية، كما يُمكن أن يُهيج الهواء الملوث المجاري التنفسية، مما يُؤدي إلى سعال مُستمر وصعوبة في التنفس، والأطفال ذو الرئتين الحساسة، والذين سبق لهم أن نشأوا في بيئة مُعقدة، هم أكثر عُرضة للخطر.

العدوى الفيروسية في الطقس الدافئ

أحيانًا، حتى السعال الموسمي قد يكون مرتبطًا بعدوى فيروسية تنشط بطرق مختلفة خلال المواسم الدافئة، حيث يصعب اكتشاف هذه العدوى لأن نزلات البرد العادية التي تصيب الناس طوال فصل الشتاء قد لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض أخرى واضحة.

كيف نفرق بين نزلة البرد وأى حالة أخرى؟

تشمل المؤشرات الرئيسية مدة المرض ونمطه، فعادةً ما تستغرق نزلة البرد أسبوعًا للشفاء، لكن السعال الناتج عن الحساسية أو الربو قد يستمر لأسابيع، وعندما يكون السعال مستمرًا أو جافًا أو يزداد تكرارًا بسبب ظروف معينة كالغبار أو ممارسة الرياضة، يُنصح بإجراء فحص طبى.

نصائح وقائية بسيطة لحماية طفلك من السعال

الوقاية خير من العلاج لحماية طفلك، لذلك احرصى على أن يشرب الأطفال الكثير من الماء، وأن يتجنبوا اللعب في الخارج في أوقات الحر والتلوث، واحرص على جودة الهواء داخل المنزل، كما يُساعد التنظيف المنتظم على الحد من الغبار والمواد المُسببة للحساسية، وفي حال كان لدى طفلك تاريخ من الحساسية، استشر طبيبًا بشأن الإجراءات الوقائية.

