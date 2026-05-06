الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

حققت تجربة رائدة في مجال الخصوبة إنجازا غير مسبوق، تمكن فيها رجل يبلغ من العمر 27 عاما من إنتاج حيوانات منوية، بعد إعادة زراعة أنسجة خصية لديه جمدت عندما كان طفلا قبل 16 عاما.وهذه هي المرة الأولى في العالم التي يثبت فيها أن زرع أنسجة خصية مأخوذة من صبي قبل سن البلوغ يمكنها استعادة القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية عندما يصل إلى مرحلة البلوغ، وفقا للورقة البحثية المنشورة بمجلة medrxiv.

وكان الرجل يعاني من مرض فقر الدم المنجلي، وعندما بلغ العاشرة، احتاج إلى علاج كيميائي قوي لإنقاذ حياته. لكن الأطباء حذروه من أن هذا العلاج قد يسبب له العقم الدائم. لذلك، قاموا بتجميد عينة من أنسجة خصيته قبل أن يبدأ العلاج.وفي عام 2002، كانت العيادة البلجيكية في جامعة بروكسل الحرة أول من بدأ بتجميد أنسجة الخصية للمرضى قبل البلوغ.وتحتوي هذه الأنسجة غير الناضجة على خلايا جذعية تمهيدية للحيوانات المنوية، وخلايا داعمة تعرف بخلايا “سيرتولي” (خلايا من الأنبوب الناقل للمني في الخصية وهي تحضن الخلايا المنوية).وفي عام 2008، تمت إزالة إحدى خصيتي المريض جراحيا وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتجميدها.وبعد 16 عاما، وتحديدا في العام الماضي، أعيدت زراعة 4 أجزاء نسيجية داخل الخصية المتبقية، و4 أجزاء أخرى تحت جلد كيس الصفن.وبعد مرور عام على الزراعة، أظهرت التحاليل المخبرية أن جزئين من تلك المزروعة داخل الخصية أنتجتا حيوانات منوية ناضجة وسليمة الشكل، تم جمعها وتجميدها.لكن الباحثين يوضحون أن هذه الحيوانات المنوية لن تصل إلى السائل المنوي بشكل طبيعي لأن الأنسجة المزروعة غير متصلة بالقنوات الناقلة، وما تزال هناك حاجة لاختبار قدرتها على تخصيب بويضة.ووصفت البروفيسورة إيلين غوسينز، قائدة التجربة، النتيجة بأنها “اكتشاف ضخم”، يمنح الأمل للعديد من المرضى لإنجاب أطفال بيولوجيين. وأضافت أن العيادة أخبرت العائلات في البداية بأن النجاح غير مضمون لأن هذه الأساليب كانت ما تزال قيد التطوير على الحيوانات.من جانبه، أكد البروفيسور رود ميتشل من جامعة إدنبرة، الذي يدير تجربة مماثلة، أن هذا الإنجاز يثبت جدوى هذه الطريقة في البشر، متوقعا أن تجري عيادته أولى عمليات الزرع قريبا جدا. ويقول: “لطالما آمنت بأن الأمر سينجح، علميا وبيولوجيا هو منطقي، لكن رؤيته تتحقق على أرض الواقع ما تزال مذهلة”.جدير بالذكر أن أكثر من 3000 مريض حول العالم لديهم أنسجة خصوية مجمدة قد يستفيدون من هذه التقنية. وما يزال المريض الأول يفكر في إجراء جولة ثانية من الزرع لجمع المزيد من الحيوانات المنوية، أو البدء فورا في خطوات أطفال الأنابيب.

المصدر: الغارديان