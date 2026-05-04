“انتهى الخطاب وطوي الكتاب”.. تصريح الرئيس تبون بشأن “أوبك” يتصدر منصات التواصل السعودية (فيديو)

شهدت منصات التواصل السعودية تفاعلا واسعا مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص انسحاب الإمارات من منظمة “أوبك”، مؤكدا أن السعودية هي الركيزة الأساسية في المنظمة.وتصدر تصريح للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقاء إعلامي دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الجزائرية، الحدث في منصة “إكس”، بخصوص انسحاب الإمارات من منظمة “أوبك”، واصفا القرار بـ “لا حدث”.وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن “المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة الأساسية في المنظمة”.وقال الرئيس الجزائري: “انسحاب الإمارات من أوبك وأوبك+ لا حدث، لأن ركيزة الدول العربية في أوبك هي المملكة العربية السعودية الشقيقة.. انتهى الخطاب وطوي الكتاب”.وتفاعلت الأوساط العربية عامة والسعودية على وجه الخصوص، مع تصريحات الرئيس الجزائري حيث سارعت عدة صفحات إخبارية سعودية بارزة في منصة “إكس”، على غرار “أخبار السعودية” و”عاجل السعودية”، إلى نشر مقطع الفيديو، فيما ركزت على إشادته الكبيرة بالدور السعودي داخل “أوبك”.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بقطاع الطاقة مع تصريح الرئيس الجزائري، مؤكدين أهمية الدور السعودي داخل المنظمة.

المصدر: RT + وكالات